北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグ第２戦で日本と対戦（同２０日・メキシコ、モンテレイ）するチュニジア代表が１５日、Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表。“秘密兵器”として、元ドイツ代表ＭＦサミ・ケディラの弟のラニ・ケディラを選出した。

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ドイツ育ちのケディラは、チュニジア人の父とドイツ人の母の間に生まれ、兄と同じ守備的ＭＦを本職とする。ドイツ１部のライプチヒやアウクスブルクを経て、現在はウニオン・ベルリンでプレー。闘志全開のタックルや豊富な運動量を持ち味とし、クラブを象徴する選手の１人として活躍してきた。

兄のサミはドイツ代表として１４年Ｗ杯の優勝メンバーとなった一方、ラニはドイツのフル代表に縁がなかった。チュニジアからはこれまでも代表入りの打診があったが断っており、１８年ロシア大会前には「Ｗ杯出場を目指し、血のにじむような努力をしてきた（チュニジアの）選手たちの代わりを担うのは公平ではない」と語り、代表参加を固辞してきた。今回は今年１月に就任したラムシ監督やドイツ人コーチの熱心な誘いを受け、熟考の末に決断した形となる。

３月下旬、カナダのトロントで行われた国際親善試合ハイチ戦で代表デビュー。サミも応援に駆けつけた一戦で１―０の勝利に貢献した。活躍が認められ、初のＷ杯出場の切符をつかんだ。自身のルーツと向き合う喜びを胸に初の大舞台に向かう。

◆チュニジア代表 ３大会連続７度目のＷ杯出場。アフリカ予選を１０試合で９勝１分けの好成績をマークし、失点はゼロ。堅守速攻を武器とする。監督は元フランス代表ＭＦのラムシ氏。