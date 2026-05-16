◇セ・リーグ 阪神0─2広島（2026年5月15日 甲子園）

【赤星憲広 視点】阪神は今季初めての零敗。広島の栗林がこの試合も素晴らしかったのは確かだが、だから仕方がない…ではいけない。次回の対戦までに対策は必要だ。

真っすぐ、フォークボール、カットボール、カーブを初球にも、カウント球にも、勝負球にも満遍なく配球されて、比較的、パーセンテージの低いカーブもここぞのアクセントとして有効に使われた。相手捕手の持丸にうまくリードされたが、加えて栗林自身にもスピードの緩急を付けられた。

さまざまなカウントで、多くの球種を投げられているので、チームとしての対策以上に、選手個々が一番タイミングの合う1球種に狙いを絞ることが突破口になるのではと思う。

例えば佐藤輝は4回先頭で初球のカーブを振って投ゴロ。思った以上に曲がりが大きかったので詰まってバットを折った。初回の打席でカットボール（見逃し）、フォークボール（見逃し）、フォークボール（空振り）で3球三振。1打席目では1球も投げてこなかったカーブを読んで、続く2打席目では狙っていったのならそれでいい。チームとして栗林に対しては3試合で2得点のみ。近本の犠飛と、佐藤輝の本塁打だけだ。ここまで完璧に抑えられれば、逆に次回の対戦では割り切っていける。

阪神が優勝を狙うなら同じ相手に何度もやられてはいけない。苦手な相手をつくってはいけない。対栗林で、阪神打線の真価が問われそうだ。（本紙評論家）