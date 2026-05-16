イランのアラグチ外相は、戦闘終結に向けた協議を続けているアメリカに対し「信用できない」と述べ、「合意に至る前に全てが正確に定義されなければならない」という認識を示しました。

イラン アラグチ外相

「最も重要な問題は信頼の問題です。私たちはアメリカ人を全く信用できません。ですからすべてが正確でなければなりません。合意に至る前に、すべてが非常に明確に定義されていなければなりません」

BRICS外相会議に出席しているイランのアラグチ外相は15日、会見でこのように述べ、アメリカとイランの交渉は「信頼の欠如に苦しんでいる」という認識を示しました。

ロイター通信によりますと、アラグチ外相は「イランは『公正かつバランスの取れた合意』に向けた準備が整っていると判断すれば、交渉を進めるだろう」とも述べたということです。

また、ホルムズ海峡については「イランと交戦中の船舶を除き、すべての船舶がホルムズ海峡を通過できる」と述べ、「通過を希望する船舶はイラン海軍と調整する必要がある」と発言したということです。