【今日の献立】2026年5月16日(土)「具がゴロゴロ中華風オムレツ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「具がゴロゴロ中華風オムレツ」 「とろとろ白菜と厚揚げの中華風うま煮」 「スナップエンドウのゴママヨ和え」 の全3品。
野菜がたっぷりとれる中華の献立。しっかりした味付けで、ご飯もすすみます！
【主菜】具がゴロゴロ中華風オムレツ
簡単に作れて、食べ応え満点！ タケノコの歯ごたえがアクセントです。
調理時間：20分
カロリー：375Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
豚ひき肉 150g
ニラ 1/2束
水煮タケノコ 60g
シイタケ (生)3個
ショウガ (すりおろし)1片分
顆粒中華スープの素 小さじ2
塩コショウ 少々
ゴマ油 適量
2. ボウルに溶き卵を入れ、粗熱が取れた(1)を加えて混ぜる。
3. 小さめのフライパンにゴマ油を中火で熱し、(2)を流し入れる。蓋をして弱火で5分程焼き、ほぼ火が通ればひっくり返して1〜2分焼く。食べやすい大きさに切り、器に盛る。
【副菜】とろとろ白菜と厚揚げの中華風うま煮
厚揚げと白菜をくたっとなるまで煮て中華風の味付けに仕上げました。野菜のスープにうまみが広がります。
調理時間：20分
カロリー：252Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
厚揚げ 2個
ニンジン 1/4本 シイタケ (生)4個
ショウガ (せん切り)1片分
＜スープ＞
水 300ml
顆粒チキンスープの素 小さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ2
水 大さじ1.5
ゴマ油 適量
ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。シイタケは軸を切り落とし、半分に切る。＜スープ＞と＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
2. ＜スープ＞を加え、蓋をして10分位煮る。＜水溶き片栗＞でトロミをつけ、器に盛る。
【副菜】スナップエンドウのゴママヨ和え
スナップエンドはゆですぎないように。サクッとした歯ごたえを楽しんでください。マヨネーズとゴマの香りとスナップエンドウの甘みが最高のハーモニー。
調理時間：10分
カロリー：162Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
マヨネーズ 大さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
すり白ゴマ 大さじ1
ラー油 少々
野菜がたっぷりとれる中華の献立。しっかりした味付けで、ご飯もすすみます！
【主菜】具がゴロゴロ中華風オムレツ
簡単に作れて、食べ応え満点！ タケノコの歯ごたえがアクセントです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：375Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）溶き卵 4個分
豚ひき肉 150g
ニラ 1/2束
水煮タケノコ 60g
シイタケ (生)3個
ショウガ (すりおろし)1片分
顆粒中華スープの素 小さじ2
塩コショウ 少々
ゴマ油 適量
【下準備】ニラは根元を切り落とし、長さ1cmに切る。水煮タケノコは1cm角に切る。シイタケは石づきを切り落とし、1cm角に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚ひき肉を加えて炒める。色が変わったらニラ、水煮タケノコ、シイタケ、ショウガを加えてさらに炒め、顆粒中華スープの素と塩コショウで味を調える。
©Eレシピ
2. ボウルに溶き卵を入れ、粗熱が取れた(1)を加えて混ぜる。
©Eレシピ
3. 小さめのフライパンにゴマ油を中火で熱し、(2)を流し入れる。蓋をして弱火で5分程焼き、ほぼ火が通ればひっくり返して1〜2分焼く。食べやすい大きさに切り、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】とろとろ白菜と厚揚げの中華風うま煮
厚揚げと白菜をくたっとなるまで煮て中華風の味付けに仕上げました。野菜のスープにうまみが広がります。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：252Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）白菜 3~4枚
厚揚げ 2個
ニンジン 1/4本 シイタケ (生)4個
ショウガ (せん切り)1片分
＜スープ＞
水 300ml
顆粒チキンスープの素 小さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ2
水 大さじ1.5
ゴマ油 適量
【下準備】白菜は芯と葉の部分に分ける。芯は削ぎ切りにし、葉はザク切りにする。厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをし、食べやすい大きさのそぎ切りにする。
©Eレシピ
ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。シイタケは軸を切り落とし、半分に切る。＜スープ＞と＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にゴマ油とショウガを中火で熱し、香りがたったら、白菜、厚揚げ、ニンジン、シイタケを加えて炒める。
©Eレシピ
2. ＜スープ＞を加え、蓋をして10分位煮る。＜水溶き片栗＞でトロミをつけ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】スナップエンドウのゴママヨ和え
スナップエンドはゆですぎないように。サクッとした歯ごたえを楽しんでください。マヨネーズとゴマの香りとスナップエンドウの甘みが最高のハーモニー。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：162Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）スナップエンドウ 12~15本 ＜ドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
すり白ゴマ 大さじ1
ラー油 少々
【下準備】スナップエンドウはヘタと筋を取る。分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。大きい場合は半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れて混ぜ合わせる。粗熱が取れたスナップエンドウを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ