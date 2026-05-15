守田英正が今季限りでのスポルティング退団を発表…国外移籍へ「ポルトガルの他クラブのユニフォームを着ることはない」

守田英正が今季限りでのスポルティング退団を発表…国外移籍へ「ポルトガルの他クラブのユニフォームを着ることはない」