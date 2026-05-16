W杯本大会メンバー発表

日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。39歳のDF長友佑都（FC東京）は5大会連続の代表入り。所属クラブが公開した選出の瞬間の映像では、思わず男泣きする姿があった。

発表の中継を見ながら、運命の瞬間を待った長友。森保一監督から名前が呼ばれると堪えきれず、感極まった様子。手で目元を押さえてしばらく動けなかった。

関係者と握手。「感謝が凄く出てきて。ホントに……感謝でいっぱいです」と率直な思いを明かした。「かなり緊張感があって、5回目だけどこんなに緊張したことはないというくらい緊張した」と本音を口にした。大ベテランも平常心を保つのは難しかったようだ。

「選ばれてホントに、感謝の気持ちがすごく出てきた。ありきたりかもしれないけれど、本当に感謝の気持ちが出てきて。家族もそうだし、FC東京のスタッフ、チームメート、ファンの皆さんの声が無ければここまで来られなかった。感謝しか出ない。ありがとうございますということを皆さんに伝えたい」

喜びも悔しさも味わってきたW杯。「優勝を目標にしている。強い信念、覚悟を持って戦いたい」。FC東京公式Xで公開された動画は3時間で表示300万件を突破する大反響となっている。



（THE ANSWER編集部）