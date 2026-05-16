「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）に問われたプロ野球・広島東洋カープの元選手、羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁であった。

羽月被告は起訴内容を認め、即日結審。井上寛基裁判官は拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）の判決を言い渡した。

公判で羽月被告は「周囲にも同じように吸っているカープの選手がおり、大丈夫だと思った」と話した。球団は他に使用していた選手がいないか再調査する方針を示した。

判決によると、羽月被告は昨年１２月１６日頃、広島市中区の自宅で若干量のエトミデートを使った。検察側の冒頭陳述によると、羽月被告は同年４月頃、東京遠征中に知人から「シーシャ（水たばこ）」と聞かされて使用するようになった。テレビ番組を見て違法と知った後も「よく眠れる」として使用を継続したという。羽月被告は今年２月に起訴され、球団は選手契約を解除。鈴木清明・球団本部長は１５日、遠征先の甲子園球場（兵庫県西宮市）で読売新聞の取材に応じ、「全選手を対象に再調査する」と語った。