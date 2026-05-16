栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件について、捜査本部がある栃木県警・下野警察署から中継です。

15日午後10時半すぎ、栃木県警・下野警察署に新たに逮捕された少年を乗せた車が入っていきました。そのとき、少年は身を伏せていて、表情を確認することはできませんでした。

この事件をめぐっては、相模原市に住む16歳の少年が、事件が起きた当日に逮捕されていて、「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」という趣旨の供述をしています。

捜査関係者によりますと、今回、逮捕された少年は、すでに逮捕されている16歳の少年と同じ高校に通う同級生で、16歳の少年が住む相模原市内で緊急逮捕されたということです。

また、警察は逃走した人物が高級外車を使って県外へ逃げたとみて捜査していますが、捜査関係者への取材で新たに少年が逮捕された相模原市内の現場近くに高級外車が止めてあったことも分かりました。

警察は匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」による犯行も視野に、残る人物の行方を捜査しています。