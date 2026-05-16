【Amazon：ワイヤレスゲーミングマウス「Burst II Air」 セール】 セール期間：5月16日0時～5月29日23時59分

Amazonにて、Turtle Beachのワイヤレスゲーミングマウス「Burst II Air」がセール価格で販売されている。セール期間は5月29日23時59分まで。

「Burst II Air」は、耐久性、パフォーマンス、軽さ、使いやすさをバランスよく実現するソリッドなトップシェルにより、わずか47gの重さを実現。650 IPS (16.5m/s) トラッキングスピードの Owl-Eye 26K DPI センサーを搭載し、スムーズかつ正確なフリックショットや最速を求めるプレーヤーのために設計されている。また、デュアルワイヤレスシステムにより、ゲーミングパフォーマンスに優れた 2.4GHz ワイヤレスと、生産性とバッテリー節約に優れたBluetoothを切り替えて使用できる（2.4GHzは40時間、Bluetoothは120時間持続）。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。