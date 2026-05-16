5月15日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。スタイル抜群の美女グラドルが9歳から始めたゴルフのスコアを明かし、「異次元にすごい。プロレベル」と驚きの声が上がった。

【映像】美女グラドルの見事なゴルフスイングとスコア

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ瀬のこ、ミスワリンの後藤真桜、ミスウリンの西野夢菜と芸能人を深堀りしていく。

長い手足のスタイル抜群グラドル・一ノ瀬は「特技はゴルフです」と自己紹介。

その腕前は単なる趣味のレベルではなく、「9歳から、ジュニアゴルファーとしてガチで取り組んでいました」と一ノ瀬。ベストスコアは「70」と明かし、ABEMA・瀧山あかねアナウンサーは「すごーい！異次元にすごい。プロレベル」と目を丸くした。ちなみに瀧山アナのスコアは130だそうで、それだけに「相当うまいと思います。素晴らしいです」と一ノ瀬のすごさに太鼓判を押した。