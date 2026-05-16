5月15日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。ワタリ119が美女グラドルたちとタッグを組んで大声フリップ芸を披露したものの、「ヤル気あるの？」とブチギレる場面があった。

【映像】美女グラドルたちのビキニ姿

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ瀬のこ、ミスワリンの後藤真桜、ミスウリンの西野夢菜と芸能人を深堀りしていく。

今回はシーズン3からレギュラー加入した一ノ瀬、後藤、西野が結成するSEAガールズに注目。きしたかの・高野正誠とワタリ119を迎え、バラエティ番組で必須の能力を開花させるためのお題に挑戦した。

ワタリ119と言えば、元消防士ならではのパワーを生かした大声フリップ芸。3人はワタリのネタを完コピし、ワタリを加えた4人がリレー形式で披露していく。狩野が「こんな華奢な子たちにできるとは思えない」と心配すると、ワタリは「SEAガールズになったならやってもらわないと」とピシリ。一方、練習の手応えを聞かれると「不安な点もあります」と表情を曇らせた。

トップバッターの一ノ瀬は「レスキュー！！！」と大声を張ってワタリの決めポーズもバッチリ。岡野陽一ときしたかの・高野正成は「すげえ！」と期待を寄せた。

一ノ瀬のあと、後藤、西野、ワタリが続き、119枚あるフリップ芸を完走。しかし、フリップをリズミカルにめくれなかったり漢字を読めなかったりネタを噛んだりと大きなミスも続出してしまった。

狩野と高野は「声出てるよ。よかった」「思い切りがすごい」などとSEAガールズの健闘を称えたが、ワタリは「正直に言っていいですか？ヤル気あるの？」と痛烈にダメ出しした。

ワタリは「後半はテンションで押し切らないとだんだんウケなくなる」とネタの持続力のなさを開き直り、「勢いよく行かないと！できるんだから、本気出してほしいんですよ。100%じゃダメ、119%出さなきゃ」と愛のムチを浴びせた。

納得できないワタリは「もう一回やらせてください！」と2度目のネタ披露を要求。まさかのTAKE2を実現させた。