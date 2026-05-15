Ｊ１のＦＣ東京が１５日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。ハッシュダグをつけて「＃長友佑都、涙の選出。」などと記し、この日、この日発表された北中米Ｗ杯の日本代表メンバーにＷ杯５大会連続で選出されたＤＦ長友の動画を投稿した。

動画で中継の映像を真剣な眼差しで見ていた長友。森保監督が「長友佑都」と自身の名前を呼んでも視線を動かさなかった。しかし、そこから約１分３４秒が過ぎ、自分の名前から１６人後に森保監督が「田中碧」と呼んだあたりで左手で両目頭を押さえうつむいた。そのまま動けず、左手を口元に当てて最後の「後藤啓介」まで聞き終えると「ありがとうございました」というようにチーム関係者に頭を下げた。

周囲の祝福に握手で応じた長友は「いや、感謝（の思い）がすごい出てきて。本当に。感謝でいっぱいです」とコメントした。

フォロワーからは「本当に熱くてカッコいい漢や」「自分の力を最大限発揮してきてください。応援しています」「これだけ熱い気持ちでいてくれるんだから、応援するしかない」「長友頼んだぞ！！！皆応援してる！！！」などとコメントが寄せられた。