仲間の思いを胸に2度目のW杯へ…三笘らの無念を噛みしめる谷口彰悟「間違いなく背負って戦わないといけない」
15日、北中米ワールドカップメンバー26人が発表され、シントトロイデンからはDF谷口彰悟とFW後藤啓介が選出された。同日夜にオンライン会見を実施。2人がW杯行きの思いを語った。
谷口にとって、前回のカタールW杯に続いて2度目の舞台となる。現地の朝7時に始まった会見を生中継でチェック。「自分の名前が呼ばれたときはうれしかったし、同時に身が引き締まる思いになった」と振り返った。
カタールW杯はグループリーグ第3節・スペイン戦、準々決勝・クロアチア戦でフル出場。「正直、最初で最後だろうなと思って臨んだ前回大会だった」(谷口)。31歳で世界を経験し、大会後には初の海外移籍へ。W杯の刺激が、谷口をさらなるステップアップへと後押しした。
「(クロアチアに)最後PKで負けてしまって、その差は何だろうと考えた。その差を埋めたい、越えたいという思いで、自分自身環境を変えながら次を目指すというところでここまでやってきた」。23年からアルラーヤン(カタール)、24年夏からシントトロイデンと新天地で研鑽を積む。24年11月にはアキレス腱断裂という大怪我に苦しんだが、再びW杯の舞台に舞い戻った。
史上初勝利となった昨年のブラジル戦、今年3月のイングランド戦ではそれぞれフル出場で勝利に貢献。「これという確かなものは見つかっていないが、ただみんなと日本代表として活動してきて、色んな国と対戦したなかで、日本の武器、スタイルに合った戦い方はだいぶ見つけられてきている」。34歳の頼れるDFリーダーは、満を持して2度目のW杯に臨むつもりだ。
また、三笘薫や南野拓実といった怪我人の質問が出ると、谷口は真摯にその思いを語った。
「薫や拓実に関して、彼らの代表やW杯に懸ける思いは相当強かったのは、活動を一緒にしてきて感じる。彼らは森保ジャパンを体現してきた選手なので。そういった選手たちが怪我で出られないのは僕自身もすごく残念だし、本人たちが一番悔しいと思っているけど、僕らも悔しい思いは感じる。そういった選手の思いは間違いなく背負って戦わないといけない。彼らだけじゃないけど、怪我やメンバーに入れなかった選手たちの思いは背負って戦わないといけない。26人にはその責任がある。そういう思いを持って戦いたい。怪我している人はまずはしっかり治して、また次のステップを目指してもらいたい」
(取材・文 石川祐介)
谷口にとって、前回のカタールW杯に続いて2度目の舞台となる。現地の朝7時に始まった会見を生中継でチェック。「自分の名前が呼ばれたときはうれしかったし、同時に身が引き締まる思いになった」と振り返った。
カタールW杯はグループリーグ第3節・スペイン戦、準々決勝・クロアチア戦でフル出場。「正直、最初で最後だろうなと思って臨んだ前回大会だった」(谷口)。31歳で世界を経験し、大会後には初の海外移籍へ。W杯の刺激が、谷口をさらなるステップアップへと後押しした。
史上初勝利となった昨年のブラジル戦、今年3月のイングランド戦ではそれぞれフル出場で勝利に貢献。「これという確かなものは見つかっていないが、ただみんなと日本代表として活動してきて、色んな国と対戦したなかで、日本の武器、スタイルに合った戦い方はだいぶ見つけられてきている」。34歳の頼れるDFリーダーは、満を持して2度目のW杯に臨むつもりだ。
また、三笘薫や南野拓実といった怪我人の質問が出ると、谷口は真摯にその思いを語った。
「薫や拓実に関して、彼らの代表やW杯に懸ける思いは相当強かったのは、活動を一緒にしてきて感じる。彼らは森保ジャパンを体現してきた選手なので。そういった選手たちが怪我で出られないのは僕自身もすごく残念だし、本人たちが一番悔しいと思っているけど、僕らも悔しい思いは感じる。そういった選手の思いは間違いなく背負って戦わないといけない。彼らだけじゃないけど、怪我やメンバーに入れなかった選手たちの思いは背負って戦わないといけない。26人にはその責任がある。そういう思いを持って戦いたい。怪我している人はまずはしっかり治して、また次のステップを目指してもらいたい」
(取材・文 石川祐介)