パリ五輪主将がW杯選外…藤田譲瑠チマ、ブンデス残留かけた明日の“直接対決”最終節へ意気込み投稿
パリオリンピックで日本代表のキャプテンを務めたMF藤田譲瑠チマだが、北中米ワールドカップメンバーに入ることはできなかった。
今回のW杯メンバーではGK鈴木彩艶、DF鈴木淳之介、MF久保建英、MF鈴木唯人のパリ五輪世代が名を連ねたものの、パリ五輪に出場した選手からのW杯行きはゼロ。パリ五輪で主将を担当した藤田は24年10月から継続して招集されてきたものの、最後の26人には含まれなかった。
そうしたなか、藤田はメンバー発表後にインスタグラム(@joel_fujita0216)のストーリー機能を更新。所属するザンクト・パウリの試合写真を掲載しながら「ALL IN FOR TOMMOROW(明日に全てを懸ける)」と綴った。
ブンデスリーガで最下位のザンクト・パウリは、明日16日に行う最終節で同勝ち点の入れ替え戦圏・ボルフスブルク(得失点3差)と対戦。両チームの間に位置するハイデンハイムとは勝ち点と得失点の両方で並んでおり、大混戦の3チーム中1チームのみが自動降格を回避できる大一番に集中して臨む姿勢を示した。
なおボルフスブルクにはW杯メンバー入りを果たしたFW塩貝健人が所属している。
今回のW杯メンバーではGK鈴木彩艶、DF鈴木淳之介、MF久保建英、MF鈴木唯人のパリ五輪世代が名を連ねたものの、パリ五輪に出場した選手からのW杯行きはゼロ。パリ五輪で主将を担当した藤田は24年10月から継続して招集されてきたものの、最後の26人には含まれなかった。
ブンデスリーガで最下位のザンクト・パウリは、明日16日に行う最終節で同勝ち点の入れ替え戦圏・ボルフスブルク(得失点3差)と対戦。両チームの間に位置するハイデンハイムとは勝ち点と得失点の両方で並んでおり、大混戦の3チーム中1チームのみが自動降格を回避できる大一番に集中して臨む姿勢を示した。
なおボルフスブルクにはW杯メンバー入りを果たしたFW塩貝健人が所属している。