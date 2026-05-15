前回W杯の守護神・権田修一が決意表明「引退するまでは常に日本代表、そしてW杯を目指し続けます!」
GK権田修一(ヴィッセル神戸)が15日、北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバーが発表されたことを受けてインスタグラム(@shuichi33g)を更新し、「今の気持ちは、二つの『悔しい』です」と投稿した。
権田は2019年のアジア杯で第1GKとなり、大会後は一時出場のない期間があったものの同年9月からは守護神として定着。前回のカタールW杯では全4試合でゴールを守ってドイツやスペインを破った喜びやPK戦の末に敗れたクロアチア戦の悔しさを味わった。ただカタールW杯後の招集はなく、続けてのメンバー入りはならなかった。
権田はクロアチア戦で敗れた直後の写真を掲載して「この日の敗戦から『次のW杯に出て日本を勝たせる事』が目標でした。その目標は、達成できませんでした」と投稿した。大会後はハンガリーでプレーする期間もあり、昨年に神戸への加入で国内復帰。そうした日々について「この約3年半、色々な分岐点がありました。全ての選択が正しかったかは分かりませんが、歩んできた道は自分で決めた道。後悔はありません」と総括している。
また、落選について二つの悔しさがあることを示し、「一つは、選ばれなかった悔しさ。もう一つは、所属しているヴィッセル神戸が、発表の今日を落ち着いて迎えてしまった悔しさです」と綴ってチームメイトからの選出がなかったことも残念がった。
権田は今後について「まず僕自身、現役を引退するまでは常に日本代表、そしてW杯を目指し続けます!!」と決意を表明。「そして4年後。W杯メンバー発表の日に、ヴィッセル神戸の選手、あるいはヴィッセル神戸から世界に羽ばたいた選手が代表に名を連ね、ヴィッセル神戸に関わる全ての人(選手、スタッフ、サポーター、アカデミーの選手)がその日をワクワク・ドキドキして迎えられるように、全力を尽くします」と研鑽を重ねていくことを誓った。
そして「最後に。今回選ばれたメンバーは、僕たち日本人を代表して、誇りを持って戦ってくれます!みんなで精一杯、応援しましょう!!」とファンに呼びかけている。
権田は2019年のアジア杯で第1GKとなり、大会後は一時出場のない期間があったものの同年9月からは守護神として定着。前回のカタールW杯では全4試合でゴールを守ってドイツやスペインを破った喜びやPK戦の末に敗れたクロアチア戦の悔しさを味わった。ただカタールW杯後の招集はなく、続けてのメンバー入りはならなかった。
また、落選について二つの悔しさがあることを示し、「一つは、選ばれなかった悔しさ。もう一つは、所属しているヴィッセル神戸が、発表の今日を落ち着いて迎えてしまった悔しさです」と綴ってチームメイトからの選出がなかったことも残念がった。
権田は今後について「まず僕自身、現役を引退するまでは常に日本代表、そしてW杯を目指し続けます!!」と決意を表明。「そして4年後。W杯メンバー発表の日に、ヴィッセル神戸の選手、あるいはヴィッセル神戸から世界に羽ばたいた選手が代表に名を連ね、ヴィッセル神戸に関わる全ての人(選手、スタッフ、サポーター、アカデミーの選手)がその日をワクワク・ドキドキして迎えられるように、全力を尽くします」と研鑽を重ねていくことを誓った。
そして「最後に。今回選ばれたメンバーは、僕たち日本人を代表して、誇りを持って戦ってくれます!みんなで精一杯、応援しましょう!!」とファンに呼びかけている。