ＳＮＳ総フォロワー数７００万人超のインフルエンサーでアーティストのＭｕｍｅｉｘｘｘ（ムメイ）が１５日、大阪・Ｙｏｇｉｂｏ ＭＥＴＡ ＶＡＬＬＥＹで行われたゲーム音楽バンド「無双∞」の１ｓｔライブ「Ｌｅｖｅｌ ０１： Ｔｈｅ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」にゲストとして登場した。

「地球の女神アフロディーテ」ことＭｕｍｅｉｘｘｘがゲストとして呼び込まれると、約２００人の観客は大盛り上がり。無双∞のおかんＰ（藤田晴美）が書き下ろした「Ｓｕｐｅｒ Ｂｒｉｇｈｔｅｓｔ Ｌｉｇｈｔ」や魔王魂（森田交一）が提供した「ＨＥＡＤ ＯＮ」を歌唱し、会場を沸かせた。

本編ラストの「ＳＴＡＹ ＡＬＩＶＥ」では、自らベースを手に取り演奏に参加。「ベースって中学校、高校の文化祭でしか弾いたことないんですよ」と話しながらも、堂々としたセッションを披露。「明日の体力とか忘れて今を楽しみましょう！」とシャウトしながらイベントを締めくくった。

ライブを終えたＭｕｍｅｉｘｘｘは「皆さんが盛り上げ上手で本当に楽しかった。また一緒にやりたい」と充実感を口にした。