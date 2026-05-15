「無双∞」の１stライブ「Level　０１：　The　Beginning」にゲスト登場したMumeixxx

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　ＳＮＳ総フォロワー数７００万人超のインフルエンサーでアーティストのＭｕｍｅｉｘｘｘ（ムメイ）が１５日、大阪・Ｙｏｇｉｂｏ　ＭＥＴＡ　ＶＡＬＬＥＹで行われたゲーム音楽バンド「無双∞」の１ｓｔライブ「Ｌｅｖｅｌ　０１：　Ｔｈｅ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」にゲストとして登場した。

　「地球の女神アフロディーテ」ことＭｕｍｅｉｘｘｘがゲストとして呼び込まれると、約２００人の観客は大盛り上がり。無双∞のおかんＰ（藤田晴美）が書き下ろした「Ｓｕｐｅｒ　Ｂｒｉｇｈｔｅｓｔ　Ｌｉｇｈｔ」や魔王魂（森田交一）が提供した「ＨＥＡＤ　ＯＮ」を歌唱し、会場を沸かせた。

　本編ラストの「ＳＴＡＹ　ＡＬＩＶＥ」では、自らベースを手に取り演奏に参加。「ベースって中学校、高校の文化祭でしか弾いたことないんですよ」と話しながらも、堂々としたセッションを披露。「明日の体力とか忘れて今を楽しみましょう！」とシャウトしながらイベントを締めくくった。

　ライブを終えたＭｕｍｅｉｘｘｘは「皆さんが盛り上げ上手で本当に楽しかった。また一緒にやりたい」と充実感を口にした。