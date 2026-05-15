シンガポールの中心業務地区（ＣＢＤ）を飛ぶハヤブサの幼鳥。（４月８日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

【新華社シンガポール5月15日】シンガポール中心部の高層ビルの間で今年2月に生まれたハヤブサのひな4羽が、このほど相次いで巣立った。シンガポール国家公園局の職員が継続的に観察・保護を行い、ひなは順調に成長した。

シンガポール野生動物救護センターで、ハヤブサのひなを検査する獣医。（４月８日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポールの中心地で、シンガポール国家公園局によるハヤブサの巣のライブ映像を見る野生動物愛好家。（３月１８日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポール中心地で獲物を捕らえた成鳥のハヤブサ。（３月１６日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポール中心部のＯＣＢＣセンターで生まれたハヤブサの幼鳥に、移動や繁殖の状況を追跡するための足環をつけるシンガポール国家公園局の職員。（３月１４日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポール中心部のＯＣＢＣセンターにある人工巣のそばで初めて飛んだハヤブサの幼鳥。（４月４日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポール中心部のＯＣＢＣセンターで、３４階の外壁のくぼみに設けられた人工巣で休む親鳥と４羽のひな。（３月１４日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポールの中心業務地区（ＣＢＤ）を飛ぶハヤブサの幼鳥。（４月８日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポール中心部のＯＣＢＣセンターで、保護したハヤブサの幼鳥を放すシンガポール国家公園局の職員。（４月８日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）

シンガポール中心部のＯＣＢＣセンターで、ハヤブサのひなを撮影記録するシンガポール国家公園局の職員。（３月１４日撮影、シンガポール＝新華社配信／臙煒）