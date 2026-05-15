「なんか後味悪いんだよ」

参考：宮近海斗、『田鎖ブラザーズ』出演の喜びを明かす 「ぜひ全話観てください！（笑）」

金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）第5話。連続ドラマにおいて第5話というのは、通常前半のクライマックスとも言える回だ。しかし本作は、折り返し地点という落ち着きを全く与えることなく進んでいく。

父が隠していた拳銃と30年前の発砲事件、そして辛島金属工場を結ぶ線がついに浮かび始めた。一方で、なぜそこに自分たちの親が関わらなければならなかったのかという謎は深まるばかり。

その真相へ歩みを進めるほど、深い暗がりへ踏み込んでいくような感覚は、もう“この先に進まないほうがいい”と、何かに止められているような気さえする……。だが、そんな“後味の悪さ”こそ、より真実を求める気持ちを加速させるのだ。

●母は子を思って罪を犯し、子は母を思って身代わりに

「一条栄介を殺した」と自首をしてきたのは、神南国立大学を受験したという成田賢心（齋藤潤）。一条はその大学の理事長で、1カ月前に脳卒中で死亡していた。神南国立大学は先駆けて入試採点にAIを導入したことでも話題になった大学だ。しかし、SNSでは「自己採点では合格していたはずなのに」という声がいくつも見られ、賢心もまたそのうちのひとりだった。父が病に伏し、金銭的にも苦労していた賢心とその母親にとってこの受験は、親子で挑んだ社会との戦いでもあった。

たとえ貧しくとも、合格を掴むことはできる。お金がなくとも、地道に努力した二人三脚での挑戦は決して間違ってはいなかったと証明したかった。しかし、調べていくうちに大学はAIによる採点ミスを隠ぺいし、文部科学省との間に不正な金銭の授受もあったということが判明。許せない思いに駆られた薬剤師だった母は、一条の処方薬に体調を悪化させる薬を混入。その母を守ろうと賢心は自首をした……という筋書きが見えてきたものの、すべて“憶測”だと言い放つ真（岡田将生）。物的証拠がなければ、捜査は打ち切られる。

「もう犯人を逮捕することはできません」と真の口から放たれると、その言葉が特別な響きを持つ。目の前に罪を犯したとわかった人がいたとしても、誰も裁くことはできないという理不尽さ。しかも、その母親のスマホ画面には『テレシーク』というメッセージの履歴が残らないアプリの通知が届く。

これが、すべての真相ではない。これで、終わりではない。そのモヤモヤとしたものだけがわかる展開。そして、賢心の入試結果は、AI採点ミスがなかったとしても不合格であったという厳しい現実も突きつけられた。人生を棒に振ってでも息子を思って罪を犯した母親に「隠すなら、死んでも隠し通せ」という真の言葉は、死んでもなお密造した拳銃を遺していった父・朔太郎（和田正人）にも向けられていたようにも思えた。

●繰り返し問われる「知らないほうがいいこともあるよ」

小さな営みを続けている家族が、大きな力に一矢報いようとする姿。そして、親は子を、子は親を思うあまりに「取り返しのつかない過ち」を犯すこともできるという心情。事件が起こるたびに、心がざわつくのは、それぞれの事件を紐解いていくことで、田鎖兄弟が追っている両親殺害事件の真相への道しるべになっているように思うからだ。

そんななか、質屋を営む晴子（井川遥）の店に持ち込まれた1本のペン。それは、あの津田（飯尾和樹）の遺品だった。津田が持ち歩いていた鍵は「霧宿館」という建物のもので、津田は死の直前にそこで寝泊まりをしていたという。病院に運ばれる前に、借金の取り立てのようなグループに暴行を受け、さらに部屋もひどく荒らされていたという情報も舞い込んできた。

津田が探っていたのは、やはり朔太郎が勤めていた辛島金属工場だった。そして、工場の帳簿からは「SNCM」という金属の記録だけが不自然に消されていた。「繋がったかもな」――集めてきた証拠が真と稔（染谷将太）を確信へと近づけていく。

30年前に起きた発砲事件には、五十嵐組と呼ばれる組織が関わっていた。おそらく、辛島金属工場はSNCMで拳銃を密造し、五十嵐組に流していたのだろう。その疑惑に気づいた津田が、辛島金属工場を探り、何らかのトラブルに巻き込まれた。「親父と母ちゃんを殺したのは、五十嵐組かもしれない」と。

工場はもうない。津田もこの世を去り、何があったのかを知っても両親は戻ってくるわけでもない。もはや兄弟が事件の真相を明らかにするメリットはないのかもしれない。「知らないほうがいいこともあるよ」「その家族にとって知らないほうがいいこともあるし」と、晴子が何度も言うのは、もしかしたら知っていても話せない何かがあるからではないか。それこそ、「死んでも隠し通せ」と自らに課すような秘密を知っているのではと、つい勘ぐってしまう。

また晴子はこうも言っていた、「私には正論が少しまぶしすぎたみたい」と。正しいことだけが、人を守れる術ではない。だからこそ、裏稼業のような形で晴子は兄弟の力になり続けているようにも見える。しかし、本作が描こうとしている真相は、単なる事実だけではく“誰かを守るために隠された真実”。そして、その知りたくない真相のなかには、未来を変える可能性のある“毒”になりうる、ということではないだろうか。

終盤、「先生、本当にこれでよかったのでしょうか」とテレシークでメッセージを打つ、成田の母親が映し出された。その手の動きが、夫の貞夫（長江英和）に「大丈夫よ。あなたは何も心配しなくていいから」と声をかけながら手を重ねていた辛島ふみ（仙道敦子）を思い出す。もし、この「先生」と呼ばれている人が、ふみだったとしたら……。そう考えた瞬間、第5話の“後味の悪さ”が、より不穏な影となって覆いかぶさる。

（文＝佐藤結衣）