１１日、黒竜江省富錦市で撮影された「天の川の目」。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）

【新華社ハルビン5月15日】中国黒竜江省でこのほど、「天の川の目」と呼ばれる天体現象が観測された。毎年3〜6月ごろ、天の川は夜空にアーチ状にかかり、月がその下に来ると、大きな目のような形に見える。

１０日、黒竜江省大慶市ドルボド・モンゴル族自治県で撮影された「天の川の目」の一部。（大慶＝新華社配信／劉大鵬）

８日、黒竜江省チチハル市で撮影された「天の川の目」。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）

１１日、黒竜江省ジャムス市で撮影された「天の川の目」の一部。（ジャムス＝新華社配信／陳志国）

１０日、黒竜江省双鴨山市で撮影された「天の川の目」。（双鴨山＝新華社配信／韓陽）

１０日、黒竜江省大慶市で撮影された「天の川の目」。（大慶＝新華社配信／王勇剛）

１０日、黒竜江省亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートで撮影された「天の川の目」の一部。（ハルビン＝新華社配信／曽東）

１０日、黒竜江省大慶市ドルボド・モンゴル族自治県で撮影された「天の川の目」。（大慶＝新華社配信／劉崴）

１０日、黒竜江省双鴨山市で撮影された「天の川の目」。（双鴨山＝新華社配信／韓陽）