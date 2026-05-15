サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演し、3大会連続でW杯代表入りを果たしたMF遠藤航（33＝リバプール）についてコメントした。

遠藤は2月のサンダーランド戦で左足首を負傷し、手術を受けた。4月に地元メディアに出演し、じん帯が完全に断裂していたことを告白していた。

元代表の内田篤人氏からは、リーグ戦で復帰しない中で招集に踏み切った理由について問われた。森保監督は「手術する前から間に合う前提で手術してというプランを聞かされていて、順調にいけば必ずW杯に出られるということをメディカルサイドから話を受けていた」と説明した。

W杯を逆算した上での復帰スケジュールで、その通りの回復が見込めているという。「まさに順調にリハビリもできて、コンディションも上げていけているというので、招集した」。今後は「W杯前の親善試合等々でプレーして、実戦感覚を養った上で本大会にも出られるということで」と期待を口にしていた。