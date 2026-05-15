歌手の美川憲一さん（80）が15日、都内で行われた『美川憲一 全カタログ配信記念会見』に出席し、代表曲『さそり座の女』を披露しました。歌唱中には、ものまねタレント・コロッケさん（66）がサプライズで登場し、会場を盛り上げました。

美川さんの傘寿の誕生日である5月15日に、デビューしてから61年の間にリリースした未配信楽曲を含む全シングル117作品、アルバム37作品、全581曲の配信が解禁されました。

■美川憲一「まさか来るとは思わなかったわよ」

サプライズ登場したコロッケさんは美川さんに「おめでとうございます。ごめんなさい、おどかして」と祝福。曲を2人で歌い上げ、美川さんは「びっくりしたわよ」とコメント。

実は当日、美川さんはコロッケさんから誕生日を祝うメールを受け取っていたようで、「まさか来るとは思わなかったわよ」と驚いた様子。また、送ったメールについてコロッケさんは、「“会うのがだいぶ先になりますけど”といってちゃんとうそついてですね」とエピソードを話しました。

さらに、サプライズで『さそり座の女』のジャケット写真がデザインされた誕生日ケーキが贈られました。