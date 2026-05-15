【無印良品の服】が40・50代におすすめ！ 大人のスタメン候補♡「黒スカート」

着まわしやすい黒のスカートを持っておくと、春夏に活躍させたいカラートップスやデザイン性のあるトップスとも合わせやすくおすすめです。ミドル世代のデイリーコーデに取り入れるなら、上品さを備えた【無印良品】のアイテムがイチオシ。今回は、シンプルな黒スカートをピックアップしました。おしゃれさんによる最旬スタイルにも注目です。

フレアスカートで春の風を呼び込んで

【無印良品】「婦人 高密度ツイル タックフレアスカート」\4,990（税込）

ふわりと揺れるフレアシルエットが、コーデに華やぎを添えてくれるスカート。サイドにタックを施すことで、ウエストまわりはすっきりと仕上げています。@marin_vvvさんのようにオーバーサイズシャツと合わせると、肩の力を抜いたこなれコーデに。

ウエストゴムなら楽ちん & きれい見え

【無印良品】「婦人 リネンリヨセルイージータックスカート」\9,990（税込）

楽ちんコーデの相棒にするなら、ウエストゴムのイージースカートがぴったり。シックな黒が上品さを感じさせます。プリーツで縦のラインが強調され、スタイルアップも狙えそう。スタッフの@mujistaff.daimyoさんは、黒のショート丈ジャケットと合わせた端正なスタイリングを提案。明るいトーンのインナーで抜け感を出すと、上下黒でも重たくなりすぎません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様、@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。