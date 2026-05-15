『田鎖ブラザーズ』ラストに急展開 新たな謎が兄弟を翻ろう
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第5話が、15日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
第5話では、田鎖家の子供部屋に残されていたロボットの中から拳銃が発見される。真と稔は、ロボットを製作した父・朔太郎（和田正人）が隠したものではないかと推測するものの、「父は人を殺していたのではないか」という疑念が頭をよぎり、調査を進めることをためらう。
一方、青委署には成田（齋藤潤）という青年が「一条栄介を殺した」と自首してくる。しかし、成田は取り調べで黙秘を続け、真は“いたずらではないか”と疑念を抱く。捜査の結果、一条は成田が受験し不合格となった神南国立大学の理事長で、1ヶ月前に「脳卒中」で死亡届が提出されていたことが判明。病死の可能性が高い一方、稔の見解では他殺の可能性も否定できなかった。
成田は帰宅を許されても再び出頭を繰り返し、真たちはその真意をつかめずにいた。やがて事件の背後には、単なる殺人事件では収まらない黒い疑惑が渦巻いていることが浮かび上がる。同時に、晴子（井川遥）のもとには、死亡した津田（飯尾和樹）に関する新たな情報も寄せられ、31年前の事件との接点にも注目が集まった。
ラストでは、拳銃をめぐる謎が大きく動き出す。稔の調査によって、発見された拳銃が辛島金属工場で密造された可能性が浮上。さらに、当時の発砲事件に関与したとされる組織との関係まで示唆される展開となった。父・朔太郎はどこまで事件に関与していたのか。新たな謎を残したまま、第5話は幕を閉じた。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
一方、青委署には成田（齋藤潤）という青年が「一条栄介を殺した」と自首してくる。しかし、成田は取り調べで黙秘を続け、真は“いたずらではないか”と疑念を抱く。捜査の結果、一条は成田が受験し不合格となった神南国立大学の理事長で、1ヶ月前に「脳卒中」で死亡届が提出されていたことが判明。病死の可能性が高い一方、稔の見解では他殺の可能性も否定できなかった。
成田は帰宅を許されても再び出頭を繰り返し、真たちはその真意をつかめずにいた。やがて事件の背後には、単なる殺人事件では収まらない黒い疑惑が渦巻いていることが浮かび上がる。同時に、晴子（井川遥）のもとには、死亡した津田（飯尾和樹）に関する新たな情報も寄せられ、31年前の事件との接点にも注目が集まった。
ラストでは、拳銃をめぐる謎が大きく動き出す。稔の調査によって、発見された拳銃が辛島金属工場で密造された可能性が浮上。さらに、当時の発砲事件に関与したとされる組織との関係まで示唆される展開となった。父・朔太郎はどこまで事件に関与していたのか。新たな謎を残したまま、第5話は幕を閉じた。