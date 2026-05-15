栃木県上三川（かみのかわ）町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、栃木県警は１５日、相模原市内で１０歳代１人を強盗殺人容疑で緊急逮捕した。

１４日に同容疑で逮捕された相模原市の男子高校生（１６）は「同学年の仲間に誘われた。他の仲間は車で逃げた」などと供述していることが捜査関係者への取材で判明。男性の妻で、殺害された富山英子さん（６９）には殴られたり、刺されたりした傷が計２０か所以上確認され、県警は強い殺意があったとみて捜査している。

事件は１４日午前９時２５分頃に起きた。室内にいた富山さんが胸などを刺され、死亡した。死因は出血性ショックだった。外で農作業をしていて駆け付けた４０歳代の長男と３０歳代の次男も頭部を殴られるなどして負傷した。

県警によると、１階の掃き出し窓が割られ、富山さんが倒れていた部屋は物が散乱し、物色された形跡があった。実行役は３人以上とみられ、現場からは凶器とみられる刃物１本と、バールが押収された。

高校生は事件の約３０分後、現場から約５５０メートル離れた路上で顔を手で隠しながら歩いているところを、下野署員に職務質問された。捜査関係者によると、身分証やスマートフォン、現金は持っていなかったという。

逃走に使われたのは高級外国車で、ナンバープレートは登録が抹消された盗品に付け替えられていたとみられる。県警は県外に逃走したことを確認しており、「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性も視野に捜査している。

事件との関係は不明だが、けがをした次男は４月上旬、町外の自宅が窃盗被害に遭っていた。富山さんの自宅周辺でも不審車両の目撃が相次ぎ、県警がパトロールを強化していた。

４月２０、２２日に富山さんの親族が不審な車やバイクに関して下野署に相談。５月６日にも親族から情報が寄せられ、下野署員が不審車両を発見した。運転者は逃走したが、同乗していた茨城県八千代町の職業不詳の男（４１）の身柄を確保し、盗まれたナンバープレートが車に付けられていたことから、７日に盗品等保管容疑で逮捕した。

県警は不審車両の捜査と並行し、周辺のパトロールを数十回実施。事件前日の１３日夜も行っていたという。県警は「対応が十分だったかは今後確認していく」としている。

亡くなった女性、知人ら「穏やかでいい人」

亡くなった富山英子さんについて、知人らは「穏やかでいい人だった」と口をそろえる。近くに住む親族の女性（８１）は「明るくて元気な人だった。子育ても頑張っていた」と惜しんだ。

富山さん方は塀で囲まれ、住居や蔵などが立っている。周辺住民によると、元々はゴボウを栽培していたが、今はイチゴを生産し、農業法人を設立していた。近くの女性（７６）は「ゴボウを洗って泥まみれになっていた姿が印象に残っている」と振り返り、「本当に残念だ」と悔やんだ。