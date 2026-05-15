リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、最高のサッカー選手として並び称される存在だ。どちらが優れているかという論争は、長年サッカーファンの話のタネになっている。



しかし、このスーパースターたちよりもボールの扱いに長けている選手がおり、それはネイマールであると元ブラジル代表DFカフー氏が『The Times』で主張した。カフー氏は万全のネイマールであれば、今夏のW杯で決定的な仕事ができると考えているようだ。





「ネイマールのような決定力のある選手がいるチームは、その選手を必要としている。ネイマールが万全の状態であれば、身体的にも、戦術的にも、技術的にもだが、試合の流れを左右する選手であることは明らかだ。しかし最終的な判断を下すのは（カルロ・）アンチェロッティ監督だけであり、準備ができているかどうかはネイマール自身にしかわからない」「私が見るに、ネイマールはロナウドやメッシよりも技術的に優れていた。彼は素晴らしいキャリアを築いてきた」ネイマールがメッシ、ルイス・スアレスとともに形成したバルセロナのトリデンテは、ラ・リーガ史上最強クラスの攻撃力を誇った。全盛期のネイマールは、確かにボールを扱うという点においてメッシにも引けをとらなかった。強烈なアタッカーを多数擁するブラジル代表に、現在のネイマールが選ばれるかどうかはわからない。しかしアンチェロッティ監督はコンディションが整っていれば可能性はある旨の発言をしており、予備登録メンバーにも入った。ネイマールは自身4度目のW杯に出ることができるだろうか。代表の先輩カフー氏も期待を寄せているようだ。※電子マガジンtheWORLD317号、5月15日配信の記事より転載