アニメ『名探偵コナン』毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に死去したことを、所属事務所の青二プロダクションが5月15日に発表した。61歳の若さだった。2月16日に同事務所から「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と声明が出され、『ONE PIECE』のナミ役で知られる声優の岡村明美が代役を務めていた。あまりにも突然の訃報に、言葉も出ない。

事務所の公式サイトでは「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と発表があり、続けて「なお 通夜及び告別式は ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました」との報告があった（※1）。

『名探偵コナン』公式サイトでは、原作者の青山剛昌が「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」（※2）とコメントを寄せている。

発表の直後からSNSでは、同業者やファンの悲しみの声で溢れている。特に、『名探偵コナン』で長年共に仕事をしてきた声優陣の声明の重みが計り知れない。

訃報を聞いた時嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。

未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね。

- 山口勝平@「勝平大百科 50キャラで見る僕の声優史」発売中です❗️ (@ENma_Dororon) May 15, 2026

『名探偵コナン』で毛利蘭と恋仲にある工藤新一、そして怪盗キッドの二役を担ってきた声優の山口勝平は自身のX（旧Twitter）にて、「自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて」と心境を綴った。

「蘭…あたしは一生友達だからね」

皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした☺️☺️

そしてもちろん、これからもずーっと。

ありがとう和佳ちゃん#変わらぬ関係 #毛利蘭#山崎和佳奈 https://t.co/Dllp5Rv9gb pic.twitter.com/avHfYvN0ic

- 松井菜桜子🪽降臨します (@42kg) May 15, 2026

毛利蘭の親友・鈴木園子役を務める声優の松井菜桜子は、「皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。 蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした」とファンに語りかけている。

山崎和佳奈ちゃん。ちょっと療養するとしか聞いていなかったので、突然の悲報に言葉が出ません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

- 堀川りょう (@ryohorikawa) May 15, 2026

服部平次役の堀川りょうは「ちょっと療養するとしか聞いていなかったので、突然の悲報に言葉が出ません」とコメント。

辛い。心が壊れそう。

- 宮村優子 (@386miyamura) May 15, 2026

遠山和葉役を務める宮村優子はX（旧Twitter）にて、「辛い。心が壊れそう。」と胸のうちを語った。

和佳奈ちゃんは絶対に戻って来てくれると信じていました。初めて共演した30数年前、素敵だなと感動した声を、今回の映画でも聞かせてくれていたのに…まだ、どこかで会えるような気がして仕方ありません。

- 日髙のり子 (Noriko Hidaka) (@nonko_hidaka531) May 15, 2026

山崎の休業時に「元気に帰って来るの、待ってるよ！蘭くん！」とX（旧Twitter）で投稿していた（※3）世良真純役の日髙のり子は「まだ、どこかで会えるような気がして仕方ありません」と綴る。

どんな難事件よりも衝撃過ぎて、今は心の整理がつかない。これは解決できない。あまりにも早過ぎる！そんなことがあっていいものかファミリーの中の要の可憐な愛されキャラと、優しいご本人の人柄とあの笑顔をみな絶対忘れることはない。今まで本当にお疲れさまでした…と言うことしか出来ない。

- 立木文彦 (@Fu_minT61) May 15, 2026

ウォッカ役の声優を務める立木文彦は、「どんな難事件よりも衝撃過ぎて、今は心の整理がつかない。これは解決できない」とコメント。

山崎和佳奈さんの訃報を知りました。

コナン現場の見学、ゲスト出演、パーティー等人見知りな僕が溶け込めるようにいつも気を遣って話し掛けてくれる優しい人でした。

青山先生宅にも一緒遊びに行ったりレコーディングにも参加してくれて沢山の想い出が...。

心よりご冥福をお祈りします。

- TWO-MIX［SHIINA-NAGANO］-Official- (@two_mix_shiina) May 15, 2026

『名探偵コナン』のアニメにもゲスト出演した、江戸川コナン役の高山みなみとの2人組音楽ユニット「TWO-MIX」の作詞家の永野椎菜は、「コナン現場の見学、ゲスト出演、パーティー等 人見知りな僕が溶け込めるように いつも気を遣って話し掛けてくれる優しい人でした」と生前の山崎さんの人柄を語った。

ときどき家に遊びにきてくれて。

現場でお会いしたときも

いつも笑顔と優しいお声で。

子供の頃から今もずっと

和佳奈さんは、蘭姉ちゃんです。

来年の映画で、お声、聴きたかったなぁ。 https://t.co/jLo92AZHmU

- 潘めぐみ🌙MEGUMI HAN⁷ (@han_meg_han) May 15, 2026

『名探偵コナン』スピンオフ『名探偵コナン ゼロの日常』でハロ役を務めた声優・潘めぐみは、「ときどき家に遊びにきてくれて。 現場でお会いしたときも いつも笑顔と優しいお声で」と、山崎さんと親しい関係性だったことを綴る。

山崎和佳奈さんが、これまで多くのファンに愛され、大切に紡いでこられた作品を、僕も大切に繋いでいきたいと思います。心よりご冥福をお祈りいたします。 https://t.co/LVVW7Sgcce

- 菅野祐悟 (@yugokanno) May 15, 2026

劇場版『名探偵コナン』などシリーズで数々の劇伴を担当してきた音楽家・菅野祐悟は、「山崎和佳奈さんが、これまで多くのファンに愛され、大切に紡いでこられた作品を、僕も大切に繋いでいきたいと思います」とコメントした。

また、他にも共演歴のある声優陣からもたくさんの追悼メッセージが。

和佳奈ちゃん早すぎますまだ現実味がないです。

随分と前だね、90年代セーラームーンのあやかしの4姉妹コーアンのお芝居で胸を打たれてから、大好きな役者さんだった。言葉がない…

- 三石琴乃 (@kotochawanmoon) May 15, 2026

『美少女戦士セーラームーン』シリーズなどで共演してきた三石琴乃は、「随分と前だね、 90年代セーラームーンのあやかしの4姉妹コーアンのお芝居で胸を打たれてから、大好きな役者さんだった」と共演の思い出を振り返っている。

「声のバランスがいいんだよね」

当時のマネージャーにそう言われ、ツインビーパラダイス、セーラームーン…新人時代の5年間、よく同じ現場に行かせて頂きました。それだけじゃなく舞台も、朗読劇もよくご一緒して。ごはんも食べて。遊びにも行って。

透明感溢れるナチュラルなお芝居。…

- 緒方恵美 (@Megumi_Ogata) May 15, 2026

劇場版『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』に物語のキーパーソンである諸星秀樹役で参加していた緒方恵美も、「新人時代の5年間、よく同じ現場に行かせて頂きました」とコメント。

山崎和佳奈ちゃん、突然のことで言葉が見つかりません。若い頃からたくさんのレギュラーをご一緒してきました。去年スタジオから駅まで一緒に歩いて野球の話をしたのが最後なんて…。今、あなたの笑顔しか思い浮かばないのです…。和佳奈ちゃんどうか安らかに。心よりご冥福をお祈りします。 森川智之 https://t.co/3t8eJ6bDbS

- 森川智之(もりかわとしゆき) (@moriax291) May 15, 2026

多くの作品で共演してきた森川智之は、「去年スタジオから駅まで一緒に歩いて野球の話をしたのが最後なんて…。今、あなたの笑顔しか思い浮かばないのです…」と最後に会ったときのことについて触れている。

山崎さんは1991年に『緊急発進セイバーキッズ』の天神林ラン役で声優デビュー。その後、1994年に自身が思い出深い役として挙げる『ママレード・ボーイ』の秋月茗子役を務め（※4）、1996年に代表作となる『名探偵コナン』の毛利蘭役に抜擢された。これまで多数のアニメ、テレビ、CDドラマ等などに出演。アニメ以外にも『サンデージャポン』（TBS系）、『とくダネ！』（フジテレビ系）などテレビ番組のナレーションも務めてきた。2025年には第19回声優アワードにて、富山敬・高橋和枝賞を受賞している。

子供の頃からずっと『名探偵コナン』が好きな筆者としても、今回の訃報には胸が砕かれる想いだ。かわいさと、強さと、優しさを常に兼ね備えた蘭ちゃんは「素敵な女性」としての指針であり続けたと同時に、ラブコメという作品の核となる要素を牽引してきた点で、大きな存在感のあるキャラクターだった。

蘭役は代役を務めていた岡村がそのまま後任として引き継ぐことが公式から発表されている。遺作となった公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』では、蘭が萩原千速を「風の女神様」と呼び、憧れる様子が描かれる。しかし、彼女自身が『名探偵コナン』における“女神”だったことは自明だ。

ある日突然大事な人を失った千速が彼女の過去に向き合う『ハイウェイの堕天使』のエンドロールには、2024年8月に逝去した田中敦子への追悼が綴られていた。奇しくも彼女も同じく、61歳の若さで亡くなっている。そのエンドロールで鳴り響くMISIAの主題歌「ラストダンスをあなたと」が、今となっては山崎さんとの別れの曲にもなってしまった。

参照※1. https://www.aoni.co.jp/※2. https://www.ytv.co.jp/conan/pdf/conan_0515.pdf※3. https://x.com/nonko_hidaka531/status/2023253057795244238?s=20※4. https://www.doshisha.ac.jp/attach/page/OFFICIAL-PAGE-JA-495/155762/file/no143.pdf

■公開情報『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』全国公開中キャスト：高山みなみ（江戸川コナン役）、山崎和佳奈（毛利蘭役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、三木眞一郎（萩原研二役）、神奈延年（松田陣平役）スペシャルゲスト：横浜流星、畑芽育原作：青山剛昌監督：蓮井隆弘脚本：大倉崇裕音楽：菅野祐悟主題歌：MISIA「ラストダンスあなたと」（Sony Music Labels Inc.）アニメーション制作：トムス・エンタテインメント製作：小学館／読売テレビ／日本テレビ／ShoPro／東宝／トムス・エンタテインメント配給：東宝©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会