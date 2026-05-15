◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人が今季初の４連勝で３位に再浮上した。先発の井上温大投手が８回無失点の好投で今季３勝目を挙げた。３勝はすべてＤｅＮＡ戦で、これで２４年からＤｅＮＡに対し自身７連勝となった。相川監督が左腕の井上に対し、あえて左打者８人を並べる奇策に打って出たが、最速１５０キロの直球、ツーシーム、キレ味鋭いスライダーなどでハマ打線を封じ込めた。

お立ち台に上がった井上は「７回に出し切って投げていたので８回は行くと思わなかったんですけど、卓三さんが来てくれて『頑張れ』って何回も言ってくれたので頑張れました」とバッテリーを組んだ大城にも感謝した。

大城は井上について「真っすぐ系が非常によかったので、左バッターのインコースもよく使えていましたし、非常にナイスピッチングでした」と拍手。８回の場面については「ちょっと（力が）落ちていたので、自分は『もう１イニング、１人１人全力で来い！』って思っていたのでよかったです」とニッコリ。「今日は勝ちがついてよかったと思います」と振り返った。