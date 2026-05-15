◇パ・リーグ 日本ハム０―３西武（2026年5月15日 エスコンF）

元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、日本ハムOBの高木豊氏（67）をゲストに招いて自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの2連敗を招いた二塁手・野村佑希内野手（25）の守備を深掘りした。

達と平良の緊迫した投げ合いで始まった一戦。

高木氏は「俺は野村のセカンドがずっと気になっていた。守備で負けてるチームだから」と、野村の二塁起用の不安を指摘した。

ロースコアが予想された試合。岩本氏も「先取点で試合が決まる」と振り返った。

その野村が2回2死から二ゴロをファンブル。失策となった。

高木氏は「俺は昔（コーチに）エラーは1試合トータルで打順の巡りを変えるんだぞ、と言われた。今日まさしくネビンに満塁で回る巡り合わせになった」と指摘した。

岩本氏も「結果論ですけど結びつけたくはなりますね」と納得した。

高木氏は「エラーって結びつくんだよ」と必然だったと強調した。

さらに6回1死からのカナリオの中前打にも言及。「あれも抜けた形になっているけどセカンドが捕らないといけない。あれも不慣れだから」と指摘した。その後、満塁となり、達はネビンに先制中犠飛を許す。

本来はカストロが二塁守備に就くべきところが、前日のロッテ戦でのミスから新庄監督が野村と入れ替えていた。

高木氏が指摘した2つの“ミス”が先制点を呼び込んだ。「あの2つのね」と、痛恨のプレーを惜しがった。