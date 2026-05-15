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　◇パ・リーグ　日本ハム０―３西武（2026年5月15日　エスコンF）

　元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、日本ハムOBの高木豊氏（67）をゲストに招いて自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの2連敗を招いた二塁手・野村佑希内野手（25）の守備を深掘りした。

　達と平良の緊迫した投げ合いで始まった一戦。

　高木氏は「俺は野村のセカンドがずっと気になっていた。守備で負けてるチームだから」と、野村の二塁起用の不安を指摘した。

　ロースコアが予想された試合。岩本氏も「先取点で試合が決まる」と振り返った。

　その野村が2回2死から二ゴロをファンブル。失策となった。

　高木氏は「俺は昔（コーチに）エラーは1試合トータルで打順の巡りを変えるんだぞ、と言われた。今日まさしくネビンに満塁で回る巡り合わせになった」と指摘した。

　岩本氏も「結果論ですけど結びつけたくはなりますね」と納得した。

　高木氏は「エラーって結びつくんだよ」と必然だったと強調した。

　さらに6回1死からのカナリオの中前打にも言及。「あれも抜けた形になっているけどセカンドが捕らないといけない。あれも不慣れだから」と指摘した。その後、満塁となり、達はネビンに先制中犠飛を許す。

　本来はカストロが二塁守備に就くべきところが、前日のロッテ戦でのミスから新庄監督が野村と入れ替えていた。

　高木氏が指摘した2つの“ミス”が先制点を呼び込んだ。「あの2つのね」と、痛恨のプレーを惜しがった。

　