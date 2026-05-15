バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第１戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）が２戦先勝方式で行われ、大阪Ｂはサントリーに１―３で敗戦。初優勝へ後がなくなった。

大阪Ｂは第１セットを落とすも、第２セットはエース・西田有志のサービスエースなどで試合を振り出しに戻す。しかし、第３、４セットを落として無念の黒星スタートとなった。試合後には「一つひとつの駆け引きや状況判断で後手に回ってしまったのが、今日の敗因」と振り返った。

これ以上の負けは許されないが「僕たちがあきらめる理由は１つもない」とモチベーションは不変。「シンプルにバレーボールは面白いと思っているし、それが僕のプレースタイルなので」と逆転へ闘志を見せた。

この日は１万人以上の観客が集まり、多くの大阪Ｂファンが声援を送った。「その中で結果を出せなかったのは悔しい。すぐに帰ってコンディションを整え、明日以降に臨みたい。もう一回立て直してやるのが僕の使命。結局やることは変わらないし、ミスを減らしてやっていきたい」。

大歓声を力に変え、左の大砲が逆転劇の主役となる。