歌手の美川憲一さん（80）が15日、都内で行われた『美川憲一 全カタログ配信記念会見』に出席。これからの意気込みや、B'zの松本孝弘さんとのエピソードを明かしました。

美川さんの傘寿の誕生日である5月15日に、デビューしてから61年の間にリリースした未配信楽曲を含む全シングル117作品、アルバム37作品、全581曲の配信が解禁されました。

美川さんは、2025年の9月に『洞不全症候群』であることを公表。ペースメーカーの取り付け手術を受けましたが、再度精密検査を行った結果『パーキンソン病』が判明していました。一部コンサートなどを中止しましたが、12月に行われたディナーショーで復帰しました。

■美川憲一「これからも“しぶとく”歌い続けていきます」

会見に登場した美川さんは、「昨年は本当にいろんなことがありました。トレーニングの効果もあり、ステージに復帰いたしました。その時もマスコミの人たちに応援していただき、本当に感謝しております」とコメント。そして「これからも“しぶとく”歌い続けていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします」と意気込みを話しました。

美川さんは、「入院したときはね、どうなるのかと思ってほんと不安でしたけど。でもやっぱり力強く生きていれば必ず、絶対にもう歌を忘れないように、歌を歌えるようになるんだっていう気持ちでスタートしてそのままきましたから」と当時からの心境を語りました。

また、「日々のトレーニングがね、本当に毎日厳しくやらせていただいておりますけど、おかげさまで普通に歩けるようにもなりましたし。ただ車椅子はねたまに、遠出の時に転んだら危ないので、使わせていただいております」と明かしました。

■B'z・松本孝弘から“すてきな”誕生日プレゼント

前日の14日には、B'zの松本孝弘さんから誕生日を祝ってもらったという美川さん。プレゼントには、「ブランケットのすてきなエルメスのいただきました。ヒョウ柄のすごくすてきな、私らしい。“美川さんにぴったりだから”って。贈っていただきました」とエピソードを披露。

今後の目標について、以前は「100歳まで歌う」と言ったという美川さんは、きょうは「それは無理かなあ」と吐露。記者に「さっきの“さそり座の女”を聴いたら全然大丈夫だと思うんですけど」と言われると「本当？うまいこと言ってんじゃないよ」とコメントし、笑いで包まれました。そして「まあでも、90歳までは一応歌いたいなと思ってます」と改めて決意を明かしました。