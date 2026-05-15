総フォロワー700万人のMumeixxx（21）が15日、大阪・Yogibo META VALLEYで開催された、ゲームクリエーター陣とSNSアイコンが融合した新プロジェクト「無双インフィニティー」の1stライブ「Level 01： The Beginning」にゲスト出演した。

“おかんP”こと作曲家の藤田晴美氏がMumeixxxのために書き下ろした「Super Brightest Light」について「この曲は息継ぎする暇がないくらい難しい曲です」と説明すると、「むっちゃ、ハードル上げるじゃないですか」と返し、会場を笑いに包んだ。「HEAD ON」では会場に「途中で手を上げるところがあるので一緒にお願いします」と呼びかけた。

また、本編ラストの「STAY ALIVE」ではベースで参加。おかんPから「どうですか、ベース」と声を掛けられると「中学校、高校の文化祭でしか弾いたことないんです。それ以来なので温かく見守ってください」と回答。これに、おかんPは「そんなこといったら、私はバンド40年ぶりくらいよ！」と話し、再び会場は笑いに包まれた。