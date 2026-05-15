世界初の船上養殖によるサーモンの商業出荷が実現―中国

15万トン級のスマート漁業大型養殖工船「国信1号2-2」が11日、豊漁を迎えた。初の船上水槽養殖方式による3000尾、12トンの高品質サーモンが水揚げされ、市場に出荷された。超大型移動式養殖工船において、サケ・マス類の大規模かつ商業的な生産が実現したのは世界初となる。科技日報が伝えた。

「国信1号2-2」は、青島国信集団が投資・運営する養殖工船で、その主な任務はアトランティックサーモン（通称サーモン）などサケ・マス類の通年連続船上養殖実験を行うことにある。同船には15基の標準養殖水槽が設置され、総養殖水量は約10万立方メートルに達する。1基当たりの水槽水量は6000立方メートル以上に達し、標準的なプール2〜3個分に相当する。



アトランティックサーモンなど高品質なサケ・マス類は求められる水温や水質の条件が極めて厳しい。「国信1号2-2」は移動型の船上水槽養殖方式を採用しており、中国沿海部を南北に移動しながら養殖を行うことで、台風や赤潮などの自然災害を能動的に回避できる。

この養殖工船には中国初となる深層取水システムも搭載されている。水深30〜50メートルから10〜16℃の冷海水を継続的にくみ上げることで、サーモンの通年適温養殖という課題を克服した。さらに、船上のスマート給餌システムにより、複数種類の飼料を24時間体制で正確な時間・量で供給でき、従来の手作業による養殖方式を一新した。工船には数千個のセンサーが設置され、水温、塩分濃度、溶存酸素量、魚群の状態などを24時間体制でスマート監視し、養殖リスクを大幅に低減している。（提供/人民網日本語版・編集/ES）