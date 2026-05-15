ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】宮城県で震度5弱 東北新幹線 仙台駅から新青森駅で運転再… 【速報】宮城県で震度5弱 東北新幹線 仙台駅から新青森駅で運転再開 【速報】宮城県で震度5弱 東北新幹線 仙台駅から新青森駅で運転再開 2026年5月15日 22時34分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、宮城県で最大震度5弱を観測した影響で、東北新幹線では仙台駅から新青森駅の上下線で運転を見合わせていましたが、午後10時20分に運転を再開したということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 大阪, 法要, 長野, マンション, フローリング, 沖縄, 神奈川, 海, 生花, 横浜