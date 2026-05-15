◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―２広島（１５日・甲子園）

広島は、栗林良吏投手が自身最多１２０球で９回を投げきり、今季のセ・リーグ５球団で初の阪神相手に完封で４勝目を手にした。先発デビュー戦の３月２９日・中日戦（マツダ）で準完全投球して以来の１安打完封。シーズン２度は、球団で７２年の外木場義郎以来、５４年ぶり３人目。４月２６日（甲子園）に７回１失点で投げ負けた大竹相手にリベンジも果たした。自身が先発した試合は、今季これで４度目の連敗ストップ。昨年４月１８〜２０日（甲子園）以来の阪神戦の勝ち越しに向け、最高の形で初戦を制した。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―栗林投手は初回のピンチしのいで乗っていった。

「そうだね。今日も素晴らしいピッチングだったと思います。ボールのキレ、コントロール、テンポ、非常に素晴らしかったです」

―状況的にも９回も迷いなく送り出した。

「もう今日は栗林の試合だと思っていたので任せました」

―打線もモンテロが４回に先制ソロ。

「あのモンティのホームランも大きかったし、また小園の２点目のタイムリーヒットも大きかったね。中軸がしっかり打点を挙げてくれて、栗林が素晴らしいピッチングで、いい試合だったと思います」

―ずっと苦しんでいた大竹投手相手に勝った。

「そうだね。タツ（辰見）にしても、前回（４月２６日に大竹が先発）スタメンで行ってヒットは出ていなかった（３打数無安打）けど、いい対応していた。（初回１死の打席でプロ）初ヒットということで。いいヒットだったと思います」