青森市の商業施設にクマが侵入し、15日現在も、居座っているとみられます。

■クマ居座りか 複合商業施設の中に

撮影者（青森市 午後4時すぎ）

「何かガシャガシャいってる。やばい」

青森市にある複合商業施設。その中で動くのは、1頭のクマ。何かに登りながら移動しています。

青森市 午後4時すぎ

「そこにいます」

市や警察などによりますと、目撃情報があったのは15日午後3時半ごろ。クマは市の中心部にある複合商業施設の中に居座っているとみられています。

記者

「ビルの中にはクリニックの看護師でしょうか。中にまだ人がいるようです」

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14日からクマの目撃が相次ぐ青森市。

15日は、山から離れた市の中心部でも、目撃情報が寄せられていました。そうした中、起きたとみられる“クマの居座り”。

15日午後4時半ごろの現場の様子です。

記者

「いま扉を開けて防具を着た警察官が中に入っていきます。盾を持った警察官とヘルメットなどを装着した警察官、さらには銃を持った猟友会の方も見えています」

「時刻は午後4時50分です。現場にいま箱ワナが設置されました」

「警察官が建物の内部を指をさして、中の様子をうかがっています。いま数字の『3』を指で示しました」

■建物の上の人が警察官とやりとりも 現場周辺には規制線

すると、建物の上にいる人が警察官とやり取りする場面もありました。

建物の5階から（青森市 午後5時半）

「下りたらダメ？」

警察官

「そこ何階ですか」

建物の5階から

「5階。おまわりさん！クマがいるんですか？」

警察官

「そこに何人います？」

建物の5階から

「めっちゃおる」

現場周辺には規制線が張られ、こう着状態が続いています。

15日は青森市の他に、岩手県盛岡市や宮城県仙台市などでもクマの目撃情報が寄せられていて、各地で警戒が続いています。

（5月15日午後6時15分ごろ放送「news every」より）