今年2月に亡くなった、LUNA SEA・真矢さんのお別れの会が営まれ、参列者が思いを語りました。

LUNA SEAのドラマーとして活躍した真矢さん。2020年にステージ4の大腸がんが判明し、去年、脳腫瘍と診断されたことを公表していました。闘病を続けていましたが、2026年2月17日に56歳で亡くなりました。

14日に営まれたお別れの会には、歌手の相川七瀬さん（51）や松岡充さん（54）や西川貴教さん（55）ら、生前親交のあったミュージシャンたちなど約1000人が参列しました。

祭壇は、真矢さんが好きだった紫色を中心に、約7000本の花々で彩られました。また、2025年に東京ドームで行われた35周年アニバーサリー公演で使用されたドラムセットなどが設置されました。

■石黒彩「真矢くんから一生分以上の幸せをもらいました」

真矢さんの妻である石黒彩さんは、お別れの会での挨拶で「私が真矢くんのファンになってから32年、そして妻としては25年、真矢くんのそばで支えられたことは、私の人生の中で1番幸せなことでした」と語りました。そして「私はこの25年で真矢くんから一生分以上の幸せをもらいました。なので、前を向いて笑顔でしっかり歩んでいこうと思っています」と明かしました。

「子どもたちも大好きで優しい真矢パパ。そしてステージに上がると誰よりも輝く大スター真矢。子どもたちもそんな真矢くんの背中を思い出さない日はないでしょう。私たち家族は真矢くんの思い出と、その背中、思いを胸に精いっぱい生きてまいります」と思いを伝えました。

■LUNA SEAのメンバーが真矢さんを語る

LUNA SEAのRYUICHIさん（55）は「やっぱり音楽を真剣に向きあってやってると、言葉が荒々しくなったり表情が険しくなったりっていうことはあるんですね。そういうときでも真ちゃんがいると、場が和むというか。すぐに笑いを取ってくれる。それはすごく大きかったんだなと今思いますね」と真矢さんの存在の大きさを語りました。

SUGIZOさん（56）は学生時代の真矢さんについて「まあやんちゃ坊主でね。町の一番の不良でしたからね。でも町の一番の不良が、町一番の太鼓たたきだったんですよ。文化祭とかでもドラマーの人口が少ないので真矢1人だけ10バンドくらい掛け持ちしてたりとか。高校3年でドラム忙しくて過労で倒れるとか。そういった奴だったので。最初から規格外な男だったなあと」と振り返りました。

■相川七瀬「先輩でありながらお兄ちゃんみたいな人」

相川さんは「真矢さんには特に、妹みたいにしてもらって、一度LUNA SEAが終幕してその後、私のツアーの後ろでずっと（ドラムを）たたいてくれて、本当に先輩でありながらお兄ちゃんみたいな人で、でも本当に尊敬のできるミュージシャンの1人だったので、いまだに、私の中で整理ができないなって気持ちでいます」と心境を明かしました。また「常に私は真矢さんのドラムのビートを私も感じて、真矢さんの音が鳴ってるので今も。だから、今会えなくなりましたけど、やっぱ真矢さんを感じる瞬間がありますね」と語りました。

■松岡充「ゴルフ一緒に行こうって言ってた約束、必ず果たしに」

松岡さんは「僕が最後にお会いしたのは、LUNATIC FEST.のステージ上だったんで」と話し、「必ず戻ってきてくれるだろうと思ってはいたんですけど、そのあと突然、病状が悪化されたということで、それ以来だったので僕は。最後の病室に駆けつけることはできなかったので。正直まだ、いなくなったことが信じられない」と吐露しました。

最後に“真矢さんに一言ありますか”と聞かれ「真矢さん、ゴルフ一緒に行こうって言ってた約束、必ず果たしにまたそちらに行きますんで。待っててください。とにかくお疲れさまでした」とメッセージを送りました。

■西川貴教「到底信じられないすさまじい精神力」

西川さんは「それこそお互いに19、20（歳）からお互いバンドで切磋琢磨（せっさたくま）してきた仲だったので信じられませんし、今日メンバーもご家族もみなさんおっしゃっていましたが、いまだに信じられないというか。ほんとにふっと出てきそうなぐらい、まだまだ誰も、真矢くんがこの現世からいなくなってるなんてことが信じられない状況でもあります」と胸中を明かしました。

さらに「まさか今日最後の演奏。ドラムソロの演奏、みなさんで拝聴させていただいたんですけど、それがまさかたくさんの手術、リハビリを重ねた上でのプレイだったとは到底信じられないすさまじい精神力」とコメント。「今聞いても震えがくるくらいでした」と語りました。