テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１５日に放送され、タレント・長嶋一茂、高嶋ちさ子、石原良純が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

一茂は最近の出来事を聞かれ「こないだ。ちさ子ちゃんとハワイで会って。たまたまスケジュールが分かってて。一緒のタイミングでたまたまね」と、共通の知人、元フジテレビのフリーアナウンサー・木佐彩子と４人で食事をしたという。

高嶋が「もう、ワインを（自分以外の）３人で３本。すごかった…」と振り返ると、一茂は「酔っぱらいが嫌いじゃないですか？ちさ子ちゃんって」と苦笑。「ちさ子ちゃん、１人飲まないじゃない？今、ちさ子ちゃんってこういう感じじゃない？酒飲みがね、他に３人いるとね。なんか猫みたいになっちゃってる。借りてきた猫になっちゃってんの」と話した。

高嶋は「ちょっと怖かった。みんなが、どんどんどん…。まず、声が大きくなるの」と話し「好きなタイプの酔っぱらいと嫌いなタイプの酔っぱらいがいるわけですよ。木佐とかは明るいし…。とにかくバカ明るくなるタイプは好き」と明かした。

嫌いなタイプについて、高嶋は「目がすわっちゃう人と、同じことを何度も言い始める…。あと、声がやたらデカくなる」と打ち明けた。

一茂は「もう、しょうがないね…。酔っぱらいからすると、微妙に違う話をしてるんだよね」と説明。良純も「２回目、３回目、４回目…。今、一番上手くいったよな…って。じゃあ５回目、この話をもっと上手くしゃべられるんじゃないか？って思うような所って」とうなずくと、高嶋は「やめて！」と苦笑していた。