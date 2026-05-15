北中米W杯メンバー発表 森保一監督会見要旨
日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で記者会見を行い、北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバー26人を発表した。宮本恒靖会長、森保一監督、山本昌邦技術委員長が登壇し、質疑応答を行った。
●宮本恒靖会長
「W杯は、選手として2回出場することができた。ただ今回、会長という立場で初めてW杯に臨むということで、どんな大会になるのかなという色んな期待を持ちながら、思いを馳せている。歴史的に見ても、自分の経験からいっても、W杯ではその国のサッカーの総合力というものが求められると思っている。そういう意味で、W杯を戦うということは簡単ではない。また、勝つということも並大抵のことではないと思っている。
今日は奇しくも5月15日、Jリーグの日ということだが、われわれ日本が積み上げてきたもの、Jリーグの創設であったり、W杯での日本代表での戦い、歴史的に積み上げてきたものがあると思っている。チームは、選手を筆頭に、メディカルスタッフ、コーチングスタッフ、テクニカルスタッフ一丸となって、最高の景色を合言葉に、頂点を目指してこれから大会に臨んでいく。チームにはぜひ、日本の皆さんにたくさんの笑顔であったり、喜びをもたらすことができるようなパフォーマンス、戦いぶりを期待したいし、日本の皆さんにはぜひサムライブルーの後押しになるような応援をお願いしたい。
ひとつ付け足したいことがあります。昨今みられるアスリートに対する誹謗中傷についてです。そういった行為は許されるものではない。国を代表して戦う選手たち、その選手たちをぜひ後押ししてもらいたいし、JFAとしてはそういった選手たちをしっかりと守るということを考えて、そういう行為に対しては、毅然とした態度で対応していくことを伝えたい」
●山本昌邦委員長
「今大会、団長としてチームを全力でサポートしていきたい。ここまで2023年のスタートから89人の選手を招集させていただいた。選手の成長もあって、今のこの状態がある。その選手たちを常にサポートしていただいている関係者の皆さん、家族の皆さん、育てていただいた指導者の皆さん、本当にありがとうございます。
この偉大なW杯への挑戦のなかで、当然成長もあるし、スポーツの偉大な力として、人生の幸せだったり、喜びだったり、失望感を味わうこともある。そんななかで選手たちが成長していける、それがスポーツの最大の魅力だと思う。その大きなW杯の頂点に向かうチームが、選手の成長もあって、そしてすばらしいスタッフが選手たちの力をここまで最大限に引き出してくれたと確信している。結束力がチーム力を何倍にも高めてくれる。ぜひ皆さんのお力をお借りして、お手伝いいただいて、日本中が結束できるような大会にしたい」
●森保一監督
「まずはメンバー発表に向けて、W杯に向けてという前に、われわれを日ごろから応援してくださっているファン・サポーターの皆さんに、日ごろの応援の感謝を申し上げたい。そして色んな抱負を述べることを考えてきたが、ここに来て改めて思っていることを素直に出したいと思う。
それは今もお伝えしたが、感謝の気持ちでいっぱいです。これまでの北中米W杯に向けての戦いのなかで、たくさんの選手たちが日本代表として戦いたいという気持ちを持って、心を寄せてくれて、日本代表として歩んでくることができた。そのなかでアジア予選を突破するためにピッチに立ってくれた、チームとしてがんばってくれた選手、そしていま本大会に向けてこれからメンバーを発表するが、そこに向けての強化の試合で、がんばってくれた選手たちだけではなく、本当に多くの選手が日本のために戦いたいという気持ちで、日本代表のチーム力を支えてくれた。今日選べる選手は26人しかいないが、これまで一緒に戦ってくれた選手、心を合わせて思いを持ってくれた選手の皆さんに本当に感謝を申し上げたい。
そして、われわれの活動を支えてくださったJリーグや選手の所属チームの関係者の皆さん、そしてファン・サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、47都道府県からわれわれの活動を支えてくださった、つなげてくださったサッカーファミリーの皆さんに、これまで活動できたことへの感謝と、これから一緒に戦ってくださいという気持ちをお伝えできればと思っている。
そしてここにおられるメディアの皆さんがいてくださったからこそ、より多くのファン・サポーターの皆さま、そしてサッカーに普段関心がないけど、でも皆さんの発信を通して日本代表を応援しよう、サッカーを観てみようと思ってくださった方がたくさんいて、その応援の念がわれわれを突き動かしてくれた。メディアの皆さんにも本当に感謝を申し上げたい。これからW杯に向けても、山本技術委員長もおっしゃったが、そして宮本会長も常々わたしと話してくださっている、日本一丸でより多くの日本人の皆さんが結束して世界に挑み、われわれと一緒に戦ってくださることで、勝つ可能性が上がっていくと思っているので、またW杯本大会に向けても日本を巻き込んでいく思いを持って、世界に挑むことができればと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。
そして宮本会長もおっしゃっていたが、きょう5月15日はJリーグの日ということで、メンバーはまだ発表していないが、現在の所属チームとしてのJリーグの選手は、現在の日本代表選手には少なくなっているように見えるかもしれないが、スタッフも選手を含めて、Jリーグで経験してきたからこそ世界に挑めるという力をつけさせてもらった。多くの皆さんがJリーグから、国内の後押しがあって世界に挑めるということ、皆さんが道筋を作ってくださって、後押ししてくださったことに本当に感謝を申し上げたい。大会に向けては、地味だが凡事徹底をしっかりして、当たり前のことを当たり前に準備をして、最善の準備から全力を尽くして、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くという、これまでやってきたことを一戦一戦実践していきたいと思う」
(26人の選手名を読み上げる)
─いつ最終的なメンバーを決めたか。
森保監督
「昨日チームミーティングでコーチ陣と話をした。その時点では、いま試合をするのであればこのメンバーということで伝えさせてもらった。でも最後の最後まで考えさせてもらって、今朝、私の中で最終的に決めてチームスタッフに連絡したのは午前11時ごろ。そこが最終決断だったと思う」
─発表を終えた率直な心境はどうか。
森保監督
「先ほどもご挨拶の中で話したが、選べたのは26人の選手で、多くの選手を選べなかったという気持ちのほうが大きい。日本代表としての、世界で戦うだけの力、勝っていくだけの力を持っている選手もまだまだたくさんいる。日本代表として日本のために戦いたいと思ってくれている選手もたくさんいる中で選べなかったということにおいて、自分の中ではすごく大きな申し訳ない気持ちというのは正直にある。
しかしながら、この26人を決めるにあたって、これまでの活動を通してコーチ陣と何度も議論をして、今のベストはこれだということで26人を選ばせていただいた。この選ばれた26人については、いま日本が世界で勝つために最高の26人を選ばせてもらったという気持ちでいる。選手たちには、選ばれなかった選手のことも含めて自分たちがW杯に挑めるということで、自分が持っている力を出し切るということと、思い切ってプレーすること、W杯で勝つことと成長することをチャレンジしてもらいたいという気持ちでいる」
─最後の最後まで悩んだところは何か。
森保監督
「最後の最後まで悩んだということにおいては、すべてのポジション。まずは選んだ中で、どこのポジションにアクシデントがあったらどう対応するか、チームとして回していくか、ということも含めて、すべての選手が欠けたときにどうなるかを考え続けてきた。誰がというところはなかった。ひとつあるとすれば、皆さんにお伝えできることであれば、後ほどおそらく質問も来るかと思うが、三笘(薫)が最後に怪我をしたこと。直近の試合で怪我をして、そこからメンバーに選べないという状況になって、そこで選手をどうするかというところが一番最後に考えたところ」
─三笘薫からどのような報告を受け、選出外という決断に至ったか。
森保監督
「ここにおられる多くの日本代表のサッカーに関心を持たれている方はもうご存じだが、三笘選手が怪我をした。メディカルから今大会の期間中には復帰は難しいという報告を受けて、選出を断念した」
─負傷していた遠藤航が選出された。最新のコンディションはどうか。
森保監督
「遠藤に関しては、手術をしてそこからリハビリを今している状態。ボールも触りながら、コンディションとしては個人で上げられている。かつ、試合で必要なデータから試合に出られるだけのコンディションを上げていけているというところまで来ている。これからイングランド(プレミアリーグ)の終盤と、われわれのW杯への準備期間のアイスランド戦、そこからの準備期間においてプレーはできると、コンディションを上げていけるということでメディカルが確認してくれている。これからの復帰のプランについても明確なものがあるので招集させてもらった。
プラス、プレーはもちろんだが、私が北中米W杯に向けて監督を二期目でやらせてもらっている中、キャプテンとして常にチームを鼓舞し、支え続けてくれているチームの中心的な存在なので。プレーできることの計算の上だが、精神的にもチームを支えてくれるということで期待をしている」
─5大会連続のW杯メンバー入りとなった長友佑都の選出理由は何か。
森保監督
「彼のコンディションを視察で最後に見させていただいたときに、まずプレーヤーとしてインテンシティーを高くプレーできること、チームで戦う一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションであるということを確認させてもらった。かつ、先ほどの遠藤の質問と同じく、彼は5大会連続W杯に出場するということで、過去4大会の成果も課題もすべて知っている。そしてW杯の舞台では、これまでの延長上で考えて、選手たちには落ち着いて全力を出し切ってもらいたいというところはあるが、本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなる。選手たちのメンタル的なところも経験の浅い選手はコントロールが難しくなる。プレーヤーでも見せられる、コミュニケーションの部分でもチーム全体に影響力を及ぼしてもらえる、貢献してもらえるということで考えている。まずはコンディション的に前回の試合を見たときに局面局面での戦いはW杯基準を持っているなというところで選ばせてもらった」
─三笘が不在になる影響はどのように考えているか。
森保監督
「これまでの活動の中でいうと、三笘がチームの大きな存在だったということは、日本代表を応援してくださっている方々も、われわれを見ている諸外国のチームスタッフ等々も認識していると思う。色んな方がチームとしてマイナスの要因がある、圧力が少し下がったと感じるところはあるかもしれない。そういった意味で冷静に考えれば、彼がやはりチームをけん引してくれるだけの活躍をしてくれていたし、日常の所属チームでも世界のトップトップといわれるプレミアリーグですばらしいプレーをして存在感を見せてくれていたという意味で、チームにプラスアルファの力、彼が持っている力を与えてくれていたということは間違いない。
しかしながら、例えば去年のブラジル戦のとき三笘は不在で、これまで一回も勝ったことがなかったブラジルを相手に、親善試合とはいえ勝つことができた。そういう部分においては、チームのコンセプトである誰が出ても勝つ、誰が出ても機能するというところで、チームの総合力で戦っていくことをこれまでやっている。今日もそうだが、そのときのメンバー編成がベストだということで、今回もW杯に向けて、いま選んだ選手がベストの選手だと思っている。これまで同様、誰かが欠けた部分においてはもちろん、そのキャラクターがいないということはあるが、総合力でチームで勝っていくというところをこのW杯でも結果を持って皆さんに見ていただければ。
ただ三笘については、大きな怪我を負って、この北中米W杯に向けて自分の力を最大限に伸ばしてチャレンジした中で、日本代表として戦ってチーム力を上げるということを、常々日常からそして代表活動で全力を尽くしてくれていた。本当にこれまでのチームへの貢献に感謝したい。誰が一番痛いか、本人が一番痛いし、つらい思いでいると思う。彼には少しでも落ち着いて、早く自分が思い切ってプレーできると思えるような状態に戻ってほしい」
─メンバー発表後、目が潤んでいたように見えた。
森保監督
「選んだ選手に関しては思い切ってプレーしてほしいという思いはあるが、W杯の舞台に立ちたいという思っていても、その思いを叶えてあげられなかった選手たちのことを考えると、感情の部分で少しコントロールできないところが出てきた」
─4年前は「行雲流水」と心境を語った。今回の四字熟語は何か。
森保監督
「凡事徹底かなと思っている。W杯は特別な舞台だが、でも特別な舞台だから何をするというわけでもなく、これまでやってきたプロセスがあってその先にW杯がある。プロセスの部分、凡事徹底という言葉を選手やスタッフに何度も共有して、ここまで来たので、今できることをしっかりとやって最善の準備をして、全力を出し切るということを一戦一戦これまで通りやっていきたい」
─冨安健洋はクラブでも出場できていない状態だが、今のコンディションはどう見ているか。
森保監督
「冨安のコンディションは、もう練習試合では90分やっているという情報を持っている。戦術的に直近の公式戦の舞台ではプレーしていないが、メンバーに入ってコンディション的には問題ないということを、実際に現地に行ったメディカルスタッフ、チームスタッフが確認している。
基準としても、練習試合が基準ではいけないが、3月のイギリス遠征の前のパフォーマンスで、特にオランダリーグの中でも屈指のインテンシティーの高いゲームだったアヤックス対フェイエノールトで、彼が見せてくれていたパフォーマンスはその中でもすばらしいプレーだった。基準という意味ではW杯基準を確認させてもらったなか、怪我の問題もなく、コンディションも上がっている。さらに遠藤のところでも言ったが、アイスランドと親善試合もできる。W杯に向けてインテンシティーの高い試合での準備もできながら、コンディションを上げていけるということで選ばせてもらった」
─バックアップメンバーは選ぶのか。
森保監督
「公式発表はしないが選ぶ。選手には伝えて、準備はしてもらうということで考えている」
─ボランチでプレーできる選手が鎌田大地、佐野海舟、田中碧、遠藤航の4人。遠藤が復帰途上のため、ボランチ不足にも見える。藤田譲瑠チマや守田英正を選ばずに4人で回せると考えた理由は何か。
森保監督
「鎌田、佐野海舟、田中碧については所属チームでもしっかりとプレーできているので計算ができる。航についてはプレーできていないという部分で、計算が立たないところはおっしゃられた通り。そのときの対処として状況によってどういう手を打つかはわからないが、板倉滉はDFラインのプレーが多いがアヤックスで直近の試合をボランチで1試合出ている。瀬古歩夢もCBをやりながら少し前は6番のポジションでプレーすることも多かった。そういう意味ではしっかりカバーも考えている。かつ、ただポジションを当てはめたわけでなく、チーム力を維持できる、上げていけるだけの選手が揃っていると思う」
─鈴木唯人は怪我でも招集された一方、南野拓実らは怪我で選出外。呼べる呼べないの基準は何だったか。
森保監督
「いたってシンプルでメディカルの判断。最終的に招集するかしないかの決断は私がしたが、プレーできるかの見通しは、プロフェッショナルであるドクターが実際に見て、診断を下すということに従っている」
─この4年間で選考してきた選手の成長をどのように感じてきたか。
森保監督
「選手たちからは常に向上心を持って自分を高めようとする姿勢を見させてもらった。常連組として招集できた選手もいれば、招集の回数が少なかった選手もいるなかで、すべての選手がW杯に出たいではなくて、W杯で勝つという基準を持って、成長を見せてくれたと思っている。
そして選手の雰囲気からすごく感じることは、われわれは試合において勝つか負けるか引き分けかが出る中で、常に勝利を目指して自分ができることを練習から、もっというとプライベートの時間も含めて、心を整え、フィジカルのコンディションを上げていくということを凡事徹底してくれた。勝っても負けても一喜一憂しすぎることなく、勝てばうれしいし、勝利を目指しているなか、負けたり引き分けたりすると悔しいところも出るが、すべてにおいて成果もあれば課題もあるということと、目指しているものはこの先の大きなものなんだと、世界一を目指しながら今を戦っているということで、すごく落ち着いているなという雰囲気がチーム全体で変わってきたと思っている。
去年のブラジルとの対戦だったり、今年の3月のイングランドとの対戦で、過去一度も勝ったことがない相手に勝ったときも、もちろんチームとしては喜んだが、でもそれはすぐに切り替えて、次は違う目標が自分たちにあると、喜びとその先の目標に向けてというところを冷静に落ち着いて考えているなという雰囲気を感じている。私自身もできるだけ国内から世界の情報を受け取って、世界基準、世界の価値観をできるだけ取り入れて、日本の価値観とミックスして、日本の最大値をアウトプットする、チームのマネジメントに生かしていくということをやっているが、選手たちはヨーロッパで活躍する選手が多いので、所属チームでどういう戦術でやっているか、役割を持ってプレーしているか、監督やコーチにどういうことを指導されているかという部分を受け取って、世界基準という部分で仕事させてもらえているところは、選手からたくさんのことを学ばせてもらっている。何よりも選手たちはどこまでも突き抜けていきたい向上心の塊なので、代表期間ですべて成長させるのは難しいが、成長のきっかけとなるようなことを与えていけるかは、選手から自分もコーチ陣も含めて成長させてもらっている」
─後藤啓介と塩貝健人という若いFWの選出は、三笘の怪我も理由にあったのか。
森保監督
「いま質問に出た2人においては、カタールW杯、北中米Wに向けて、私が二期やっているなかで最後の最後に入ってきた。経験値でいうと、他の選手を選んでもおかしくない。実力的にも同等の選手はいるので、選んでいてもおかしくはないということは言える。だが、この1シーズンを見ただけでもかなり成長をしているなと。成長曲線を見たときに、このW杯での経験をしているなかで、大会期間中でもさらに成長してチームの力になってもらえるのかなと。今、そして未来への期待も込めて選ばせてもらった」
─三笘というチームの中心が怪我を負ったが、改めてW杯優勝という目標に変わりはないか。
森保監督
「目標に変わりはない。ただ、目標を目標だけでなく、これまでやってきたことは今の力よりも少しでもチーム力を上げていくという部分。個々のレベルアップ、チームとしてもレベルアップしていくということをやってきた。それは目標から逃げるということではない。私自身が考えているのは、私がいま監督としてこの場にいるのも、日本のサッカー界の歴史の一部だと思ってこの場にいる。仕事もさせてもらっている。過去の日本のサッカーの発展に尽力してくださった先人の方々、多くの方々の努力の積み重ねで少しずつレベルアップをしてきて、過去から今を受け取って、私自身が監督としてチームをマネジメントさせていただいている中で、今の日本代表の勝利と、日本のサッカーの発展を少しでもできるようにやってきた。
やってきたことをわれわれもつないでいただいたように、われわれも未来につなげていくと考えている。目標はすごく大切だと思うが、でも目標に囚われるよりも、自分たちが力をつけることが目標達成に近づくと思う。自分たちが力をつけることで目標が近づいてきてくれると思う。まず、このW杯でも勝つということと、成長することを、一戦一戦勝利を目指して最善の準備と、全力を尽くすということをやっていきたい。
三笘に関しては、本人が一番痛くてつらい思いをしている。われわれにとっても大きな痛手だし、悲しい彼の怪我かなと思う。彼がチームにもたらしてくれたもの、そこにも成長があって、彼がいないから結果が得られない、成長が得られないということではなくて、誰が代わりかということはないが、みんなで勝っていく、みんなで成長していくことをこれまで通りやっていければと思っている」
─カタール大会では26人中19人が初出場だった。今回は初出場とW杯経験者が13人ずつで半分。経験者が増えたことのアドバンテージやメリットはあるか。
森保監督
「チームの構成において、もっとカタールW杯以前の経験組が多いチーム構成になるかなと想像していた。ただ、この人選においてわれわれコーチングスタッフがニュートラルに選手の競争を見て今のベストということ。過去と今とを掛け合わせて、さらに未来にどうつなげていくか、というところの今のベストで選ばせてもらった。われわれスタッフがやってきたこれまで通りではなくて、そのときの戦いがこれからということも踏まえて、過去の実績はもちろん尊重しながらも、できるだけニュートラルに今の力を見ていこうという選考の仕方が、今回のW杯でもそのまま反映されたのかなと思っている。それでもカタールW杯からの経験値の部分では、複数回W杯に出る選手が増えたということで、そこはチームの落ち着きという部分では、経験者が多いほうがより落ち着いている。色んな状況に対応しながら力を発揮していくことにつながると思っている」
─前回大会を踏まえたうえで、2度目のW杯にどう臨みたいか。
森保監督
「カタールW杯での経験を生かして、この北中米W杯では成果と課題を振り返ったなかで、自分の仕事を全うしたい。ただ、私自身は日本人として、日本のサッカーに携わる一人として、過去の歴史全体を見させてもらったなかで、今回のW杯にも挑みたい。私自身の経験だけでなく、外国人の監督も、日本人でいえば岡田(武史)さん、西野(朗)さん。たくさん日本人のスタッフがW杯を経験してきているので、すべての経験、知見を生かして、この北中米W杯で勝つ可能性を少しでも上げられるように、もう一回整理して、過去の経験を生かして、全力を尽くしたい。
そしてここにおられる宮本会長、山本技術委員長は、われわれの戦う環境として、現場も現場回りのことも含めて、世界一を目指すということで、過去にやったことの経験をそのままではなくて、どうやったら世界一に近づいていくんだという環境作りをしていただいている。これまでやったことを生かしながら、これからこのW杯で必要だと思われることをプラスして、万全の準備で、W杯に自信を持って勇気を持って挑みたい」
(取材・文 石川祐介)
●宮本恒靖会長
「W杯は、選手として2回出場することができた。ただ今回、会長という立場で初めてW杯に臨むということで、どんな大会になるのかなという色んな期待を持ちながら、思いを馳せている。歴史的に見ても、自分の経験からいっても、W杯ではその国のサッカーの総合力というものが求められると思っている。そういう意味で、W杯を戦うということは簡単ではない。また、勝つということも並大抵のことではないと思っている。
ひとつ付け足したいことがあります。昨今みられるアスリートに対する誹謗中傷についてです。そういった行為は許されるものではない。国を代表して戦う選手たち、その選手たちをぜひ後押ししてもらいたいし、JFAとしてはそういった選手たちをしっかりと守るということを考えて、そういう行為に対しては、毅然とした態度で対応していくことを伝えたい」
●山本昌邦委員長
「今大会、団長としてチームを全力でサポートしていきたい。ここまで2023年のスタートから89人の選手を招集させていただいた。選手の成長もあって、今のこの状態がある。その選手たちを常にサポートしていただいている関係者の皆さん、家族の皆さん、育てていただいた指導者の皆さん、本当にありがとうございます。
この偉大なW杯への挑戦のなかで、当然成長もあるし、スポーツの偉大な力として、人生の幸せだったり、喜びだったり、失望感を味わうこともある。そんななかで選手たちが成長していける、それがスポーツの最大の魅力だと思う。その大きなW杯の頂点に向かうチームが、選手の成長もあって、そしてすばらしいスタッフが選手たちの力をここまで最大限に引き出してくれたと確信している。結束力がチーム力を何倍にも高めてくれる。ぜひ皆さんのお力をお借りして、お手伝いいただいて、日本中が結束できるような大会にしたい」
●森保一監督
「まずはメンバー発表に向けて、W杯に向けてという前に、われわれを日ごろから応援してくださっているファン・サポーターの皆さんに、日ごろの応援の感謝を申し上げたい。そして色んな抱負を述べることを考えてきたが、ここに来て改めて思っていることを素直に出したいと思う。
それは今もお伝えしたが、感謝の気持ちでいっぱいです。これまでの北中米W杯に向けての戦いのなかで、たくさんの選手たちが日本代表として戦いたいという気持ちを持って、心を寄せてくれて、日本代表として歩んでくることができた。そのなかでアジア予選を突破するためにピッチに立ってくれた、チームとしてがんばってくれた選手、そしていま本大会に向けてこれからメンバーを発表するが、そこに向けての強化の試合で、がんばってくれた選手たちだけではなく、本当に多くの選手が日本のために戦いたいという気持ちで、日本代表のチーム力を支えてくれた。今日選べる選手は26人しかいないが、これまで一緒に戦ってくれた選手、心を合わせて思いを持ってくれた選手の皆さんに本当に感謝を申し上げたい。
そして、われわれの活動を支えてくださったJリーグや選手の所属チームの関係者の皆さん、そしてファン・サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、47都道府県からわれわれの活動を支えてくださった、つなげてくださったサッカーファミリーの皆さんに、これまで活動できたことへの感謝と、これから一緒に戦ってくださいという気持ちをお伝えできればと思っている。
そしてここにおられるメディアの皆さんがいてくださったからこそ、より多くのファン・サポーターの皆さま、そしてサッカーに普段関心がないけど、でも皆さんの発信を通して日本代表を応援しよう、サッカーを観てみようと思ってくださった方がたくさんいて、その応援の念がわれわれを突き動かしてくれた。メディアの皆さんにも本当に感謝を申し上げたい。これからW杯に向けても、山本技術委員長もおっしゃったが、そして宮本会長も常々わたしと話してくださっている、日本一丸でより多くの日本人の皆さんが結束して世界に挑み、われわれと一緒に戦ってくださることで、勝つ可能性が上がっていくと思っているので、またW杯本大会に向けても日本を巻き込んでいく思いを持って、世界に挑むことができればと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。
そして宮本会長もおっしゃっていたが、きょう5月15日はJリーグの日ということで、メンバーはまだ発表していないが、現在の所属チームとしてのJリーグの選手は、現在の日本代表選手には少なくなっているように見えるかもしれないが、スタッフも選手を含めて、Jリーグで経験してきたからこそ世界に挑めるという力をつけさせてもらった。多くの皆さんがJリーグから、国内の後押しがあって世界に挑めるということ、皆さんが道筋を作ってくださって、後押ししてくださったことに本当に感謝を申し上げたい。大会に向けては、地味だが凡事徹底をしっかりして、当たり前のことを当たり前に準備をして、最善の準備から全力を尽くして、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くという、これまでやってきたことを一戦一戦実践していきたいと思う」
(26人の選手名を読み上げる)
─いつ最終的なメンバーを決めたか。
森保監督
「昨日チームミーティングでコーチ陣と話をした。その時点では、いま試合をするのであればこのメンバーということで伝えさせてもらった。でも最後の最後まで考えさせてもらって、今朝、私の中で最終的に決めてチームスタッフに連絡したのは午前11時ごろ。そこが最終決断だったと思う」
─発表を終えた率直な心境はどうか。
森保監督
「先ほどもご挨拶の中で話したが、選べたのは26人の選手で、多くの選手を選べなかったという気持ちのほうが大きい。日本代表としての、世界で戦うだけの力、勝っていくだけの力を持っている選手もまだまだたくさんいる。日本代表として日本のために戦いたいと思ってくれている選手もたくさんいる中で選べなかったということにおいて、自分の中ではすごく大きな申し訳ない気持ちというのは正直にある。
しかしながら、この26人を決めるにあたって、これまでの活動を通してコーチ陣と何度も議論をして、今のベストはこれだということで26人を選ばせていただいた。この選ばれた26人については、いま日本が世界で勝つために最高の26人を選ばせてもらったという気持ちでいる。選手たちには、選ばれなかった選手のことも含めて自分たちがW杯に挑めるということで、自分が持っている力を出し切るということと、思い切ってプレーすること、W杯で勝つことと成長することをチャレンジしてもらいたいという気持ちでいる」
─最後の最後まで悩んだところは何か。
森保監督
「最後の最後まで悩んだということにおいては、すべてのポジション。まずは選んだ中で、どこのポジションにアクシデントがあったらどう対応するか、チームとして回していくか、ということも含めて、すべての選手が欠けたときにどうなるかを考え続けてきた。誰がというところはなかった。ひとつあるとすれば、皆さんにお伝えできることであれば、後ほどおそらく質問も来るかと思うが、三笘(薫)が最後に怪我をしたこと。直近の試合で怪我をして、そこからメンバーに選べないという状況になって、そこで選手をどうするかというところが一番最後に考えたところ」
─三笘薫からどのような報告を受け、選出外という決断に至ったか。
森保監督
「ここにおられる多くの日本代表のサッカーに関心を持たれている方はもうご存じだが、三笘選手が怪我をした。メディカルから今大会の期間中には復帰は難しいという報告を受けて、選出を断念した」
─負傷していた遠藤航が選出された。最新のコンディションはどうか。
森保監督
「遠藤に関しては、手術をしてそこからリハビリを今している状態。ボールも触りながら、コンディションとしては個人で上げられている。かつ、試合で必要なデータから試合に出られるだけのコンディションを上げていけているというところまで来ている。これからイングランド(プレミアリーグ)の終盤と、われわれのW杯への準備期間のアイスランド戦、そこからの準備期間においてプレーはできると、コンディションを上げていけるということでメディカルが確認してくれている。これからの復帰のプランについても明確なものがあるので招集させてもらった。
プラス、プレーはもちろんだが、私が北中米W杯に向けて監督を二期目でやらせてもらっている中、キャプテンとして常にチームを鼓舞し、支え続けてくれているチームの中心的な存在なので。プレーできることの計算の上だが、精神的にもチームを支えてくれるということで期待をしている」
─5大会連続のW杯メンバー入りとなった長友佑都の選出理由は何か。
森保監督
「彼のコンディションを視察で最後に見させていただいたときに、まずプレーヤーとしてインテンシティーを高くプレーできること、チームで戦う一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションであるということを確認させてもらった。かつ、先ほどの遠藤の質問と同じく、彼は5大会連続W杯に出場するということで、過去4大会の成果も課題もすべて知っている。そしてW杯の舞台では、これまでの延長上で考えて、選手たちには落ち着いて全力を出し切ってもらいたいというところはあるが、本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなる。選手たちのメンタル的なところも経験の浅い選手はコントロールが難しくなる。プレーヤーでも見せられる、コミュニケーションの部分でもチーム全体に影響力を及ぼしてもらえる、貢献してもらえるということで考えている。まずはコンディション的に前回の試合を見たときに局面局面での戦いはW杯基準を持っているなというところで選ばせてもらった」
─三笘が不在になる影響はどのように考えているか。
森保監督
「これまでの活動の中でいうと、三笘がチームの大きな存在だったということは、日本代表を応援してくださっている方々も、われわれを見ている諸外国のチームスタッフ等々も認識していると思う。色んな方がチームとしてマイナスの要因がある、圧力が少し下がったと感じるところはあるかもしれない。そういった意味で冷静に考えれば、彼がやはりチームをけん引してくれるだけの活躍をしてくれていたし、日常の所属チームでも世界のトップトップといわれるプレミアリーグですばらしいプレーをして存在感を見せてくれていたという意味で、チームにプラスアルファの力、彼が持っている力を与えてくれていたということは間違いない。
しかしながら、例えば去年のブラジル戦のとき三笘は不在で、これまで一回も勝ったことがなかったブラジルを相手に、親善試合とはいえ勝つことができた。そういう部分においては、チームのコンセプトである誰が出ても勝つ、誰が出ても機能するというところで、チームの総合力で戦っていくことをこれまでやっている。今日もそうだが、そのときのメンバー編成がベストだということで、今回もW杯に向けて、いま選んだ選手がベストの選手だと思っている。これまで同様、誰かが欠けた部分においてはもちろん、そのキャラクターがいないということはあるが、総合力でチームで勝っていくというところをこのW杯でも結果を持って皆さんに見ていただければ。
ただ三笘については、大きな怪我を負って、この北中米W杯に向けて自分の力を最大限に伸ばしてチャレンジした中で、日本代表として戦ってチーム力を上げるということを、常々日常からそして代表活動で全力を尽くしてくれていた。本当にこれまでのチームへの貢献に感謝したい。誰が一番痛いか、本人が一番痛いし、つらい思いでいると思う。彼には少しでも落ち着いて、早く自分が思い切ってプレーできると思えるような状態に戻ってほしい」
─メンバー発表後、目が潤んでいたように見えた。
森保監督
「選んだ選手に関しては思い切ってプレーしてほしいという思いはあるが、W杯の舞台に立ちたいという思っていても、その思いを叶えてあげられなかった選手たちのことを考えると、感情の部分で少しコントロールできないところが出てきた」
─4年前は「行雲流水」と心境を語った。今回の四字熟語は何か。
森保監督
「凡事徹底かなと思っている。W杯は特別な舞台だが、でも特別な舞台だから何をするというわけでもなく、これまでやってきたプロセスがあってその先にW杯がある。プロセスの部分、凡事徹底という言葉を選手やスタッフに何度も共有して、ここまで来たので、今できることをしっかりとやって最善の準備をして、全力を出し切るということを一戦一戦これまで通りやっていきたい」
─冨安健洋はクラブでも出場できていない状態だが、今のコンディションはどう見ているか。
森保監督
「冨安のコンディションは、もう練習試合では90分やっているという情報を持っている。戦術的に直近の公式戦の舞台ではプレーしていないが、メンバーに入ってコンディション的には問題ないということを、実際に現地に行ったメディカルスタッフ、チームスタッフが確認している。
基準としても、練習試合が基準ではいけないが、3月のイギリス遠征の前のパフォーマンスで、特にオランダリーグの中でも屈指のインテンシティーの高いゲームだったアヤックス対フェイエノールトで、彼が見せてくれていたパフォーマンスはその中でもすばらしいプレーだった。基準という意味ではW杯基準を確認させてもらったなか、怪我の問題もなく、コンディションも上がっている。さらに遠藤のところでも言ったが、アイスランドと親善試合もできる。W杯に向けてインテンシティーの高い試合での準備もできながら、コンディションを上げていけるということで選ばせてもらった」
─バックアップメンバーは選ぶのか。
森保監督
「公式発表はしないが選ぶ。選手には伝えて、準備はしてもらうということで考えている」
─ボランチでプレーできる選手が鎌田大地、佐野海舟、田中碧、遠藤航の4人。遠藤が復帰途上のため、ボランチ不足にも見える。藤田譲瑠チマや守田英正を選ばずに4人で回せると考えた理由は何か。
森保監督
「鎌田、佐野海舟、田中碧については所属チームでもしっかりとプレーできているので計算ができる。航についてはプレーできていないという部分で、計算が立たないところはおっしゃられた通り。そのときの対処として状況によってどういう手を打つかはわからないが、板倉滉はDFラインのプレーが多いがアヤックスで直近の試合をボランチで1試合出ている。瀬古歩夢もCBをやりながら少し前は6番のポジションでプレーすることも多かった。そういう意味ではしっかりカバーも考えている。かつ、ただポジションを当てはめたわけでなく、チーム力を維持できる、上げていけるだけの選手が揃っていると思う」
─鈴木唯人は怪我でも招集された一方、南野拓実らは怪我で選出外。呼べる呼べないの基準は何だったか。
森保監督
「いたってシンプルでメディカルの判断。最終的に招集するかしないかの決断は私がしたが、プレーできるかの見通しは、プロフェッショナルであるドクターが実際に見て、診断を下すということに従っている」
─この4年間で選考してきた選手の成長をどのように感じてきたか。
森保監督
「選手たちからは常に向上心を持って自分を高めようとする姿勢を見させてもらった。常連組として招集できた選手もいれば、招集の回数が少なかった選手もいるなかで、すべての選手がW杯に出たいではなくて、W杯で勝つという基準を持って、成長を見せてくれたと思っている。
そして選手の雰囲気からすごく感じることは、われわれは試合において勝つか負けるか引き分けかが出る中で、常に勝利を目指して自分ができることを練習から、もっというとプライベートの時間も含めて、心を整え、フィジカルのコンディションを上げていくということを凡事徹底してくれた。勝っても負けても一喜一憂しすぎることなく、勝てばうれしいし、勝利を目指しているなか、負けたり引き分けたりすると悔しいところも出るが、すべてにおいて成果もあれば課題もあるということと、目指しているものはこの先の大きなものなんだと、世界一を目指しながら今を戦っているということで、すごく落ち着いているなという雰囲気がチーム全体で変わってきたと思っている。
去年のブラジルとの対戦だったり、今年の3月のイングランドとの対戦で、過去一度も勝ったことがない相手に勝ったときも、もちろんチームとしては喜んだが、でもそれはすぐに切り替えて、次は違う目標が自分たちにあると、喜びとその先の目標に向けてというところを冷静に落ち着いて考えているなという雰囲気を感じている。私自身もできるだけ国内から世界の情報を受け取って、世界基準、世界の価値観をできるだけ取り入れて、日本の価値観とミックスして、日本の最大値をアウトプットする、チームのマネジメントに生かしていくということをやっているが、選手たちはヨーロッパで活躍する選手が多いので、所属チームでどういう戦術でやっているか、役割を持ってプレーしているか、監督やコーチにどういうことを指導されているかという部分を受け取って、世界基準という部分で仕事させてもらえているところは、選手からたくさんのことを学ばせてもらっている。何よりも選手たちはどこまでも突き抜けていきたい向上心の塊なので、代表期間ですべて成長させるのは難しいが、成長のきっかけとなるようなことを与えていけるかは、選手から自分もコーチ陣も含めて成長させてもらっている」
─後藤啓介と塩貝健人という若いFWの選出は、三笘の怪我も理由にあったのか。
森保監督
「いま質問に出た2人においては、カタールW杯、北中米Wに向けて、私が二期やっているなかで最後の最後に入ってきた。経験値でいうと、他の選手を選んでもおかしくない。実力的にも同等の選手はいるので、選んでいてもおかしくはないということは言える。だが、この1シーズンを見ただけでもかなり成長をしているなと。成長曲線を見たときに、このW杯での経験をしているなかで、大会期間中でもさらに成長してチームの力になってもらえるのかなと。今、そして未来への期待も込めて選ばせてもらった」
─三笘というチームの中心が怪我を負ったが、改めてW杯優勝という目標に変わりはないか。
森保監督
「目標に変わりはない。ただ、目標を目標だけでなく、これまでやってきたことは今の力よりも少しでもチーム力を上げていくという部分。個々のレベルアップ、チームとしてもレベルアップしていくということをやってきた。それは目標から逃げるということではない。私自身が考えているのは、私がいま監督としてこの場にいるのも、日本のサッカー界の歴史の一部だと思ってこの場にいる。仕事もさせてもらっている。過去の日本のサッカーの発展に尽力してくださった先人の方々、多くの方々の努力の積み重ねで少しずつレベルアップをしてきて、過去から今を受け取って、私自身が監督としてチームをマネジメントさせていただいている中で、今の日本代表の勝利と、日本のサッカーの発展を少しでもできるようにやってきた。
やってきたことをわれわれもつないでいただいたように、われわれも未来につなげていくと考えている。目標はすごく大切だと思うが、でも目標に囚われるよりも、自分たちが力をつけることが目標達成に近づくと思う。自分たちが力をつけることで目標が近づいてきてくれると思う。まず、このW杯でも勝つということと、成長することを、一戦一戦勝利を目指して最善の準備と、全力を尽くすということをやっていきたい。
三笘に関しては、本人が一番痛くてつらい思いをしている。われわれにとっても大きな痛手だし、悲しい彼の怪我かなと思う。彼がチームにもたらしてくれたもの、そこにも成長があって、彼がいないから結果が得られない、成長が得られないということではなくて、誰が代わりかということはないが、みんなで勝っていく、みんなで成長していくことをこれまで通りやっていければと思っている」
─カタール大会では26人中19人が初出場だった。今回は初出場とW杯経験者が13人ずつで半分。経験者が増えたことのアドバンテージやメリットはあるか。
森保監督
「チームの構成において、もっとカタールW杯以前の経験組が多いチーム構成になるかなと想像していた。ただ、この人選においてわれわれコーチングスタッフがニュートラルに選手の競争を見て今のベストということ。過去と今とを掛け合わせて、さらに未来にどうつなげていくか、というところの今のベストで選ばせてもらった。われわれスタッフがやってきたこれまで通りではなくて、そのときの戦いがこれからということも踏まえて、過去の実績はもちろん尊重しながらも、できるだけニュートラルに今の力を見ていこうという選考の仕方が、今回のW杯でもそのまま反映されたのかなと思っている。それでもカタールW杯からの経験値の部分では、複数回W杯に出る選手が増えたということで、そこはチームの落ち着きという部分では、経験者が多いほうがより落ち着いている。色んな状況に対応しながら力を発揮していくことにつながると思っている」
─前回大会を踏まえたうえで、2度目のW杯にどう臨みたいか。
森保監督
「カタールW杯での経験を生かして、この北中米W杯では成果と課題を振り返ったなかで、自分の仕事を全うしたい。ただ、私自身は日本人として、日本のサッカーに携わる一人として、過去の歴史全体を見させてもらったなかで、今回のW杯にも挑みたい。私自身の経験だけでなく、外国人の監督も、日本人でいえば岡田(武史)さん、西野(朗)さん。たくさん日本人のスタッフがW杯を経験してきているので、すべての経験、知見を生かして、この北中米W杯で勝つ可能性を少しでも上げられるように、もう一回整理して、過去の経験を生かして、全力を尽くしたい。
そしてここにおられる宮本会長、山本技術委員長は、われわれの戦う環境として、現場も現場回りのことも含めて、世界一を目指すということで、過去にやったことの経験をそのままではなくて、どうやったら世界一に近づいていくんだという環境作りをしていただいている。これまでやったことを生かしながら、これからこのW杯で必要だと思われることをプラスして、万全の準備で、W杯に自信を持って勇気を持って挑みたい」
(取材・文 石川祐介)