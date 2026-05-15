長友佑都が男泣き…北中米W杯メンバー入りした瞬間の映像が公開
FC東京は15日、DF長友佑都が北中米ワールドカップの日本代表メンバーに選出された瞬間の様子を公開した。
2010年南アフリカ大会から4大会連続で選出されている長友だが、今回の北中米大会に向けては代表での出場機会が減り、3月からはおよそ2か月間の負傷離脱も強いられていた。それでも日本人初の5大会連続メンバー入りという偉業を達成。クラブを通じて「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」とも告白していた。
クラブはそうしたメンバー入りした瞬間の動画を公開した。中継を真剣な様子で見つめる長友は名前を呼ばれると何度か頷くようにし、招集された喜びを噛み締めていた。そして招集選手の名前が続いていくなか、感極まりそのまま男泣き。「感謝でいっぱいです」と胸の内を明かしていた。
2010年南アフリカ大会から4大会連続で選出されている長友だが、今回の北中米大会に向けては代表での出場機会が減り、3月からはおよそ2か月間の負傷離脱も強いられていた。それでも日本人初の5大会連続メンバー入りという偉業を達成。クラブを通じて「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」とも告白していた。
クラブはそうしたメンバー入りした瞬間の動画を公開した。中継を真剣な様子で見つめる長友は名前を呼ばれると何度か頷くようにし、招集された喜びを噛み締めていた。そして招集選手の名前が続いていくなか、感極まりそのまま男泣き。「感謝でいっぱいです」と胸の内を明かしていた。
#長友佑都、涙の選出。#最高の景色を #SAMURAIBLUE #jfa #daihyo #fctokyo #tokyo pic.twitter.com/YQvQ2qgoRn— FC東京【公式】 #東京が熱狂 (@fctokyoofficial) May 15, 2026