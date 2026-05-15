１５日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・後９時）では、日本サッカー協会がこの日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表したことを報じた。

この日の番組には自ら選手たちの名前を呼び上げた森保一監督が生出演。日本の攻撃の中心だった三笘薫（ブライトン）と南野拓実（モナコ）を欠く中で攻撃の要となる選手を聞かれると「彼らがチームにもたらしてくれる個の力は本当に素晴らしいものがありましたので、彼らがいないというのはチームとしても痛いことですけど、でも、もっとすごいと思わせてくれるような選手もいっぱいいますし」と発言。

「この中で言うと、まずはゲームでは得点が大切と思いますので上田綺世選手がオランダリーグでおそらく得点王を取ると思いますので、世界の舞台で得点を取れるところを、このワールドカップで見せてほしいと思います」と続けると「あと、最後尾の（ＧＫ鈴木）彩艶（ざいおん）がまずはキーパーの競争にしっかりと勝って無失点の試合を一つでも見せてくれることがチームが勝っていけるということにつながると思います」と攻守のキーマンを指名していた。