まるで飲む美容液ッ！？【スタバ】試してみたくなる♡「ティードリンク」

【スターバックス】には、魅力的なドリンクが勢揃い。特にシロップやホイップをたっぷり使った、「フラペチーノ®」などのオリジナルのドリンクに惹かれる人も多いのでは。それでも中には、「美味しいけど、甘いものは控えめにしたい……」という人もいるはず。今回は、美容と健康を意識した生活を心掛けている人にもおすすめできる、スタバの「ティードリンク」をピックアップ。さっぱり飲めて美容効果も期待できそうなドリンクを、ぜひチェックしてみてください。

さっぱり飲めるやさしい甘さのティードリンク

@stb_____gramさんが「飲む美容液」として紹介するのが、「ゆず シトラス & ティー」のカスタム。「ゆず シトラス & ティー」は、ティーに、グレープフルーツ、オレンジ、ゆず果皮等が入ったシトラス果肉を入れたドリンクです。カスタムでは、「パッションティーに変更」「はちみつ7周追加」で、やさしい甘さのドリンクに。ティーの渋みも控えめになり、飲みやすさがアップしたカスタムになっている様子。

ホットで飲みたい時のカスタムはこちら

「ゆず シトラス & ティー」をホットで注文したい時には、「ユースベリー®に変更」「はちみつ追加」のカスタムがおすすめです。公式サイトによると、ユースベリー®は「パイナップルやマンゴーなどをブレンドしたホワイトティー」とのこと。フルーティーな茶葉とシトラス果肉による酸味で、体の芯から温めつつも爽やかに楽しめそう。

低カロリーでヘルシーに楽しめそうなスターバックスのティードリンク。通年メニューなので、いつでもオーダーできるところも嬉しいポイント。さっぱりとしたドリンクが飲みたい時や、カロリーが少し気になる時は、ぜひオーダーしてみてください。

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※こちらの記事では@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる