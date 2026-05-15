「鞄は軽いのが1番」って人に！【グローバルワーク】オンオフ頼れる「スぺ軽バッグ」

「荷物が多くて肩が凝る……」デザイン性だけじゃなく、軽さにもこだわってバッグを選びたいなら【グローバルワーク】をチェックして。今回は「とにかく軽くて機能的」（公式オンラインストアより）とブランドも推す“スペ軽シリーズ”から、休日のお出かけにもお仕事にも活躍しそうなバッグをピックアップしてお届けします。美しいフォルムにうっとりしてしまいそうな2WAYバッグや、小物のごちゃごちゃ問題を解決できる多機能ポケット付きバッグなど、毎日のお出かけの相棒にしたくなりそうなバッグが登場。

美フォルムに惹かれる2WAYバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽3ROOM2WAYショルダー」\4,990（税込）

ほんのり光沢感のあるレザー風素材とフォルムの美しさが、高級感を演出。メタリックカラーのキーリングチャームもコーデにいいアクセントを与えます。重さ約450gの軽量設計に加え、撥水加工が施されているのも嬉しいポイント。バッグの中は3室構造になっており、小物を仕分けして収納できます。気分やファッションに合わせて、ショルダーストラップを取り外して使うこともできます。