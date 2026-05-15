「日本ハム０−３西武」（１５日、エスコンフィールド）

日本ハムが今季３度目の零敗で２連敗を喫し、借金２となった。

先発の達は７回３失点の力投も及ばず４敗目。五回までわずか５３球で１安打投球と快調に飛ばしていたが、両チーム無得点の六回にヒット２本と四球で１死満塁のピンチを迎えると、ネビンの中犠飛で先制点を奪われた。七回にも２死一、二塁から長谷川に中越えの２点適時二塁打。３連打で痛過ぎる追加点を奪われ、思わず顔をしかめた。

西武先発の平良は、試合前の時点で防御率０・９５。達は「好投手が相手だったので、何とか先制されないように」と意識。「長いイニングを投げるために調整しながら１点、２点とられたら後悔する。今日は本当にいけるところまで全力でいってました」と振り返った。

悔やんだのは、七回の投球。３連打はいずれもフォークを捉えられた。８日のオリックス戦でも森友にフォークで被弾しており「よろしくないですね。達といえばフォークというイメージがあると思うので、完璧なところに投げきらないと抑えられない状況になっているのかな」と分析。「映像を見返してみれば、真っすぐで押しきっても良かったんじゃないかと思いました」と反省した。

５登板連続でクオリティースタート（６回以上自責点３以下）を達成しながら、２連勝後に３連敗。もどかしい状況も「試練というほどでもないですけど。失投といえば失投なので」と冷静に受け止めた。