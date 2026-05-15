“Jリーグの日”にラモス瑠偉が渋谷にサプライズ登場…5大会連続選出の長友佑都に賛辞「ブラボーです！素晴らしすぎる！」

“Jリーグの日”にラモス瑠偉が渋谷にサプライズ登場…5大会連続選出の長友佑都に賛辞「ブラボーです！素晴らしすぎる！」