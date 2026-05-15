「森保Jを体現してきた選手たちなので…」怪我で選外の三笘薫と南野拓実に谷口彰悟が言及。想いを背負ってW杯へ「僕ら26人にはその責任がある」
日本代表を率いる森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバー26人を発表した。
キャプテンの遠藤航（リバプール）や39歳の大ベテラン長友佑都（FC東京）が名を連ねた一方、森保ジャパンを主力として支えてきた三笘薫（ブライトン）と南野拓実（モナコ）は選ばれなかった。
どちらも怪我が原因だ。「間に合わない」という判断だった。選ばれた選手たちは、彼らの想いも背負って戦う。日本代表入りを受けて取材に応じた谷口彰悟（シント＝トロイデン）は、無念のメンバー外となった三笘と南野に触れ、強い決意を示した。
「彼らの代表やワールドカップに懸ける想いが相当強かったのは、活動をずっと一緒にしてきて感じるし、森保ジャパンを体現してきた選手たちなので、そういった選手たちが怪我で出場できないのは僕自身もすごく残念です。本人たちが一番悔しいとは思っていますけど、僕らもそういう悔しい思いはすごく感じます。
そういった選手の想いは、間違いなく背負って戦わないといけない。彼らだけじゃないですけど、他にも怪我だったりメンバーに入れなかった選手たちの想いは、間違いなく背負って戦わないといけない。僕ら26人にはその責任があると思っているので、そういう想いも持って戦っていきたいです。怪我してる人はまずはしっかり治して、また次のステップを目指してもらいたいなと思っています」
森保ジャパンは“チーム一丸”で、目標として定める優勝に向かって突き進む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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キャプテンの遠藤航（リバプール）や39歳の大ベテラン長友佑都（FC東京）が名を連ねた一方、森保ジャパンを主力として支えてきた三笘薫（ブライトン）と南野拓実（モナコ）は選ばれなかった。
どちらも怪我が原因だ。「間に合わない」という判断だった。選ばれた選手たちは、彼らの想いも背負って戦う。日本代表入りを受けて取材に応じた谷口彰悟（シント＝トロイデン）は、無念のメンバー外となった三笘と南野に触れ、強い決意を示した。
「彼らの代表やワールドカップに懸ける想いが相当強かったのは、活動をずっと一緒にしてきて感じるし、森保ジャパンを体現してきた選手たちなので、そういった選手たちが怪我で出場できないのは僕自身もすごく残念です。本人たちが一番悔しいとは思っていますけど、僕らもそういう悔しい思いはすごく感じます。
森保ジャパンは“チーム一丸”で、目標として定める優勝に向かって突き進む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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