「森保Jを体現してきた選手たちなので…」怪我で選外の三笘薫と南野拓実に谷口彰悟が言及。想いを背負ってW杯へ「僕ら26人にはその責任がある」

「森保Jを体現してきた選手たちなので…」怪我で選外の三笘薫と南野拓実に谷口彰悟が言及。想いを背負ってW杯へ「僕ら26人にはその責任がある」