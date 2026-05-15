辻希美、スマイル卵焼き＆タコさんウィンナーの高1弁当に反響「おかずの種類が豊富」「鮭が大きくて食べ応えありそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】タレントの辻希美が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年の長男のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「おかずの種類が豊富」スマイル卵焼き＆タコさんウィンナー入り高1弁当
辻は、「金曜日だぁぁぁぁー 1週間お疲れ様でした」とつづり、長男のために作った弁当の写真を投稿。ハッシュタグで「＃高1弁当」と添え、大きな鮭の塩焼きを中心に、タコさんウインナーやスマイルマークが描かれた卵焼き、海老、肉巻きなどが詰められた彩り豊かな弁当を披露した。また、デザートとして容器に入れられたイチゴも添えられている。
この投稿に、ファンからは「おかずの種類が豊富で愛情たっぷり」「スマイルの卵焼きが可愛くて癒やされる」「鮭が大きくて食べ応えありそう」「毎日の弁当作りをこなしていて尊敬」「彩りも綺麗で美味しそう」などという反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「おかずの種類が豊富」スマイル卵焼き＆タコさんウィンナー入り高1弁当
◆辻希美、ボリューム満点の「高1弁当」公開
辻は、「金曜日だぁぁぁぁー 1週間お疲れ様でした」とつづり、長男のために作った弁当の写真を投稿。ハッシュタグで「＃高1弁当」と添え、大きな鮭の塩焼きを中心に、タコさんウインナーやスマイルマークが描かれた卵焼き、海老、肉巻きなどが詰められた彩り豊かな弁当を披露した。また、デザートとして容器に入れられたイチゴも添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おかずの種類が豊富で愛情たっぷり」「スマイルの卵焼きが可愛くて癒やされる」「鮭が大きくて食べ応えありそう」「毎日の弁当作りをこなしていて尊敬」「彩りも綺麗で美味しそう」などという反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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