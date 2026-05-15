◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人のライデル・マルティネス投手（２９）がリーグ２位の１１セーブ目をマーク。中日時代を含め東京ドームでは通算４０セーブ目。沢村拓一、大勢に並んで３位タイの記録となった。

９回から２番手で登場。先頭・三森に左前安打を許すも、２番・度会を計１４球の耐久勝負の末に見逃し三振に斬った。守護神として意地を見せ「『とにかくアウトを取る』ってことを考えていた。彼だけじゃなく、バッターはバッターなりに粘ってくるので、そこはピッチャーもしっかり粘っていった」。その後は筒香を三ゴロ、佐野も二ゴロに抑えて８試合連続０封。今季チーム初、１２球団最遅の完封勝利に貢献した。

その中で、２死一塁から佐野に２球目を投じた後、ベンチがタイムを取ってマウンドで話し込むシーンがあった。それについては「特に何もなかった。そういうしぐさに見えたのかもしれないけど、足も何も問題ない」と強調。この日は１イニングで３０球を要した。

◇東京Ｄのセーブ数上位

〈１〉クルーン ５２（横→巨）

〈２〉石毛 ４２（巨→神）

〈３〉沢村 ４０（巨）

〃大勢 ４０（巨）

〃マルティネス ４０（中→巨）