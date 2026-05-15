サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、攻守のキーパーソンを挙げた。

この日午後の会見で、26人のメンバーを自ら読み上げて発表。いよいよW杯モードに突入する。

そんな中、攻撃の軸と期待されたMF三笘薫（ブライトン）は9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。複数の関係者によれば、全治2カ月程度の重症であることが判明した。また昨年12月に左膝前十字じん帯断裂の大ケガを負った南野拓実（モナコ）も回復途上で、森保監督も2人の招集を断念した。

森保監督は「彼らがチームにもたらしてくれる個の力、素晴らしいものがありましたので、彼らがいないというのはチームとしては痛いこと」と認めた。

一方で、「でも、も…っと思わせてくれる選手もこの中にはいます」とも断言。「この中で言うと、まずは得点源は大切だと思いますので、上田綺世選手が、オランダリーグで恐らく得点王を獲ると思いますので、世界の舞台で得点を取れるところをこのW杯で見せて欲しい」と期待を口にした。上田はフェイエノールトで今季25得点を挙げ、2位ゴッツ（アヤックス）に8点差と得点王争いトップを独走している。

また守備面でも期待の選手をピックアップ。「最後尾の（鈴木）彩艶が、まずはキーパーの競争に練習の時から勝って、無失点の試合を一つでも多く見せてくれることが、チームが勝っていけることにつながると思います」と話した。