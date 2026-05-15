◆パ・リーグ ロッテ６―３オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックスがロッテに敗れ、直近５試合で４敗目となった。同点の７回、３番手・山崎が２死から高部、小川に連打を浴びると、続く西川に痛恨の左越え決勝３ランを被弾。６回に一度は３点差を追いついていただけに、岸田監督は「野手が頑張って追いついてくれたんですけどね…。やられましたね。打たれることはあるんですけどね、うーん。まあ抑えてほしかったですね」と唇をかんだ。

先発・高島は５回５安打３失点の粘投を見せたが、エスピノーザに並ぶチーム最多タイの４勝目はならず。指揮官は「そんなに悪くはなかったと思うけど、序盤からいつもより吹き上がっている球が多かったかな。球の力自体は悪くなかったけど、もうちょっと要所で抑えられたらいいかなと思うんですけど、次は」と課題と収穫を挙げた。

２位・西武が０・５ゲーム差に接近し、首位陥落のピンチ。岸田監督は「我慢のしどころ。全員で我慢して、なんとかこういう試合を取っていけるようにやっていかないといけない」と前を向いた。