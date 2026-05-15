日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。ベルギー１部シントトロイデンに所属し、２大会連続選出のＤＦ谷口彰悟、初選出のＦＷ後藤啓介が同日、クラブ主催のオンライン取材に登場した。

カタール大会からの連続選出となった３４歳の谷口は「北中米Ｗ杯のメンバーに選出していただき大変光栄に思います。それと同時にいよいよＷ杯が始まるんだなと身が引き締まる思い。今大会に懸ける思いは強いものがあるので、それをプレーで表現できるように頑張りたい」と意気込んだ。

チーム年長２番目の谷口は、主要メンバーだった負傷のＭＦ三笘、南野が落選したことに「彼らは森保ジャパンを体現してきた選手たち。そういった選手たちがけがで出場できないのは、本人たちが一番悔しいと思うが、僕らも悔しい。そういった（彼らの）思いを（２６人は）背負って戦わなければいけない」と思いやった。

また３９歳のベテランＤＦ長友の選出に、谷口は「今回のＷ杯が初めての選手もいるので、そういった選手に佑都さんの経験や、Ｗ杯ってこういう大会だというのを伝えてくれると思う。それこそ、２回目や複数回（出場）の人も、長友選手の存在感が間違いなく救いになる瞬間が出てくる。プレーヤーとしても、間違いなく日本のパワーになる選手だと思う」と信頼を寄せた。

最年少２０歳の後藤は、今季公式戦１３得点８アシストと活躍し、１９１センチの高さと柔らかいポストプレーが武器のＦＷ。「アンダー世代の代表には入っていたが、国際舞台は初めて。緊張もありワクワクもあり、夢見ていた舞台なので、思い切り楽しみたい。今シントトロイデンでやっていることを代表でも発揮して、少しでも日本の勝利に貢献できるように」と言葉に力を込めた。（岩原 正幸）